Карусели и качели. В Башкирии в первом чтении приняли закон о контроле аттракционов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Пресс-служба Курултая Башкирии сообщила о том, что парламентарии в первом чтении приняли закон, который подразумевает контроль госвласти за состоянием и использованием разного рода аттракционов, называется закон «О региональном государственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».
Если закон примут (а сделать это планируется уже к началу сезона аттракционов), то он обяжет юрлица и предпринимателей строго соблюдать имеющиеся требования как к техническому состоянию, так и к их подобающей эксплуатации. Нацелен рассматриваемый законопроект на то, чтобы сделать детские (да и взрослые) забавы более безопасными.
Инициатором появления данного закона косвенно стала региональная инспекция Гостехнадзора, парламентарии же разработали документ, который будет регулировать правоотношения в данной сфере. В Курултае не исключили, что законопроекту могут предстоять поправки.
— Завершить работу над документом и принять закон мы планируем до открытия паркового сезона. Безопасность аттракционов можно гарантировать только при наличии отлаженной системы контроля — заявил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.