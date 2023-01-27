Карусели и качели. В Башкирии в первом чтении приняли закон о контроле аттракционов

Если закон примут (а сделать это планируется уже к началу сезона аттракционов), то он обяжет юрлица и предпринимателей строго соблюдать имеющиеся требования как к техническому состоянию, так и к их подобающей эксплуатации. Нацелен рассматриваемый законопроект на то, чтобы сделать детские (да и взрослые) забавы более безопасными.