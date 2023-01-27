mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Карусели и качели. В Башкирии в первом чтении приняли закон о контроле аттракционов

27 января 2023, 06:17
Фото: 1MI

К лету в Башкирии могут принять закон о государственном контроле за аттракционами

Контроль за каруселями должны профинансировать из бюджета региона.

Пресс-служба Курултая Башкирии сообщила о том, что парламентарии в первом чтении приняли закон, который подразумевает контроль госвласти за состоянием и использованием разного рода аттракционов, называется закон «О региональном государственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

Если закон примут (а сделать это планируется уже к началу сезона аттракционов), то он обяжет юрлица и предпринимателей строго соблюдать имеющиеся требования как к техническому состоянию, так и к их подобающей эксплуатации. Нацелен рассматриваемый законопроект на то, чтобы сделать детские (да и взрослые) забавы более безопасными.

Инициатором появления данного закона косвенно стала региональная инспекция Гостехнадзора, парламентарии же разработали документ, который будет регулировать правоотношения в данной сфере. В Курултае не исключили, что законопроекту могут предстоять поправки.

— Завершить работу над документом и принять закон мы планируем до открытия паркового сезона. Безопасность аттракционов можно гарантировать только при наличии отлаженной системы контроля — заявил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.
На набережной реки Белой в Уфе появятся детские аттракционы и карусели
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом
Вчера, 05:21
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
25 января 07:47
В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации
Вчера, 09:34
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
24 января 10:13
Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей
Вчера, 05:40
В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей
Вчера, 09:31