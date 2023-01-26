Чиновники Башкирии должны будут согласовывать с главой получение в дар оружия

В документе обозначается, что госслужащие должны будут ходатайствовать о получении в дар оружия на имя главы республики. Срок подачи документа 5 дней со дня получения наградного оружия или со дня уведомления о предстоящем вручении. Если подарок был получен во время командировки, то подать ходатайство можно по возвращению в республику.