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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Чиновники Башкирии должны будут согласовывать с главой получение в дар оружия

26 января 2023, 10:07
Фото: 1MI

Глава Башкирии обязал всех чиновников согласовывать получение в дар оружия за рубежом

Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации.

Глава Башкирии обязал всех чиновников согласовывать получение в дар оружия от «глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств». Соответствующий указ на сайте правовой информации был опубликован сегодня, 26 января.

В документе обозначается, что госслужащие должны будут ходатайствовать о получении в дар оружия на имя главы республики. Срок подачи документа 5 дней со дня получения наградного оружия или со дня уведомления о предстоящем вручении. Если подарок был получен во время командировки, то подать ходатайство можно по возвращению в республику.

Так, в форме необходимо указать переведенный на русский язык и заверенный нотариусом документ о награждении, а также информацию о виде, типе, модели и калибре оружия. Заявление будет рассмотрено в течение 15 дней управлением главы региона по вопросам госслужбы и кадровой политики.

К слову, решение об отказе на принятие подарка чиновнику может прийти в случае «несоответствия представленных документов и процедуры их представления требованиям настоящего положения».

#Элина Сайфранова
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