Чиновники Башкирии должны будут согласовывать с главой получение в дар оружия

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Глава Башкирии обязал всех чиновников согласовывать получение в дар оружия от «глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств». Соответствующий указ на сайте правовой информации был опубликован сегодня, 26 января.
В документе обозначается, что госслужащие должны будут ходатайствовать о получении в дар оружия на имя главы республики. Срок подачи документа 5 дней со дня получения наградного оружия или со дня уведомления о предстоящем вручении. Если подарок был получен во время командировки, то подать ходатайство можно по возвращению в республику.
Так, в форме необходимо указать переведенный на русский язык и заверенный нотариусом документ о награждении, а также информацию о виде, типе, модели и калибре оружия. Заявление будет рассмотрено в течение 15 дней управлением главы региона по вопросам госслужбы и кадровой политики.
К слову, решение об отказе на принятие подарка чиновнику может прийти в случае «несоответствия представленных документов и процедуры их представления требованиям настоящего положения».