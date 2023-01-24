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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Песков: Специалисты в области ИТ интересны для России

Сегодня, 16:37
По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, специалисты сферы ИТ представляют для российской экономики большой интерес.

В беседе с журналистами Песков отметил, что страна заинтересована в в том, чтобы IT-специалисты, ранее покинувшие пределы России, вернулись на родину, а также, соответственно, в создании для этого подходящих условий, пишет Russian.rt.com

Известно, что Пескову был задан вопрос о его позиции в отношении мнения главы “Норникеля” Владимира Потанина, убежденного в том, что никаких ограничений к покинувшим Россию “айтишникам” применять не следует.

Ранее сообщалось, что в российском Минцифры уже проводятся совещания с представителями организаций, на которых затрагивается тема возвращения в страну специалистов сферы ИТ.

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