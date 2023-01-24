Песков: Специалисты в области ИТ интересны для России

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В беседе с журналистами Песков отметил, что страна заинтересована в в том, чтобы IT-специалисты, ранее покинувшие пределы России, вернулись на родину, а также, соответственно, в создании для этого подходящих условий, пишет Russian.rt.com.
Известно, что Пескову был задан вопрос о его позиции в отношении мнения главы “Норникеля” Владимира Потанина, убежденного в том, что никаких ограничений к покинувшим Россию “айтишникам” применять не следует.
Ранее сообщалось, что в российском Минцифры уже проводятся совещания с представителями организаций, на которых затрагивается тема возвращения в страну специалистов сферы ИТ.