Ректор объединенных вузов Башкирии озвучил среднюю зарплату преподавателей

— Увеличена доля гарантированной заработной платы практически у всех сотрудников. Рост должностных окладов преподавателей составил от 6 до 20%. Средняя заработная плата преподавательского состава в новом университете по итогам года составила 218% от средней по региону или 83 600 рублей в абсолютном выражении. Плановый показатель на 2023 год будет не ниже 225% по сравнению с прогнозным значением средней заработной платы по региону или 93 400 рублей в абсолютном выражении, — сообщил и. о. ректора УУНиТ Вадим Захаров.