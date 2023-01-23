Ректор объединенных вузов Башкирии озвучил среднюю зарплату преподавателей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Размер зарплаты сотрудников УУНиТ по итогам 2022 составил более 83 тысяч рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве РБ сообщил и. о. ректора УУНиТ Вадим Захаров.
Сообщается, что рост окладов среди преподавателей варьируется от 6 до 20%. Так, по данным из доклада, для доцентов он составил 6%, для профессоров — 16% и 20% для заведующих кафедрой. При этом, по словам Захарова, в 2023 году размер заработной платы вырастет ещё больше — до 93 тысяч рублей.
— Увеличена доля гарантированной заработной платы практически у всех сотрудников. Рост должностных окладов преподавателей составил от 6 до 20%. Средняя заработная плата преподавательского состава в новом университете по итогам года составила 218% от средней по региону или 83 600 рублей в абсолютном выражении. Плановый показатель на 2023 год будет не ниже 225% по сравнению с прогнозным значением средней заработной платы по региону или 93 400 рублей в абсолютном выражении, — сообщил и. о. ректора УУНиТ Вадим Захаров.