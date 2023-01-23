Драка жителей Башкирии с инспекторами ДПС попала на видео

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В социальных сетях появилось видео драки, на которой двое мужчин дерутся с двумя сотрудниками ДПС, поочередно одна из сторон оказывалась на снегу, двое мужчин
отчаянно вступили в противоборство с сотрудниками. Известно, что происходила драка в оживленном месте близ пешеходного перехода в селе Чекмагуш.
В соцсетях сообщают предположительные подробности инцидента, уточняя, что водитель якобы припарковался на пешеходном переходе у местной поликлиники, однако протокол за очевидное нарушение получать не захотел, вместо чего якобы обругал сотрудников матом, пытался отобрать бумагу, а потом и вовсе начал драку. Однако боролся с правоохранителями мужчина не один, у нему на подмогу подоспел еще один мужчина, по некоторым данным, якобы его родственник, однако даже это на ситуацию не повлияло и сотрудники увели обоих дебоширов из обзора камеры.
Mkset не удалось дозвониться ни до пресс-службы ГИБДД по Башкирии, ни до пресс-службы МВД по республики. Однако в случае, если любое из ведомств опубликует свой комментарий по ситуации, ответ будет опубликован в данном материале.