Драка жителей Башкирии с инспекторами ДПС попала на видео

В соцсетях сообщают предположительные подробности инцидента, уточняя, что водитель якобы припарковался на пешеходном переходе у местной поликлиники, однако протокол за очевидное нарушение получать не захотел, вместо чего якобы обругал сотрудников матом, пытался отобрать бумагу, а потом и вовсе начал драку. Однако боролся с правоохранителями мужчина не один, у нему на подмогу подоспел еще один мужчина, по некоторым данным, якобы его родственник, однако даже это на ситуацию не повлияло и сотрудники увели обоих дебоширов из обзора камеры.