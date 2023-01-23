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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Драка жителей Башкирии с инспекторами ДПС попала на видео

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Поводом для драки стал составленный протокол за нарушение правил дорожного движения.

В социальных сетях появилось видео драки, на которой двое мужчин дерутся с двумя сотрудниками ДПС, поочередно одна из сторон оказывалась на снегу, двое мужчин 
отчаянно вступили в противоборство с сотрудниками. Известно, что происходила драка в оживленном месте близ пешеходного перехода в селе Чекмагуш. 

Видео: телеграм-канал Новости Уфы и РБ

В соцсетях сообщают предположительные подробности инцидента, уточняя, что водитель якобы припарковался на пешеходном переходе у местной поликлиники, однако протокол за очевидное нарушение получать не захотел, вместо чего якобы обругал сотрудников матом, пытался отобрать бумагу, а потом и вовсе начал драку. Однако боролся с правоохранителями мужчина не один, у нему на подмогу подоспел еще один мужчина, по некоторым данным, якобы его родственник, однако даже это на ситуацию не повлияло и сотрудники увели обоих дебоширов из обзора камеры.

Mkset не удалось дозвониться ни до пресс-службы ГИБДД по Башкирии, ни до пресс-службы МВД по республики. Однако в случае, если любое из ведомств опубликует свой комментарий по ситуации, ответ будет опубликован в данном материале.

 

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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