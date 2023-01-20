Уфа вошла в список выгодных направлений для влюблённых

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:01
С 9 января и до конца месяца стоимость проживания в российских отелях в среднем на 16% ниже, чем в период новогодних каникул и составляет 4 300 рублей за сутки. Однако в феврале средние цены на номера в гостиницах и отелях снова подрастут — в настоящее время повышение уже составляет 11% к январю. Рост можно объяснить длинными выходными с 23 по 26 февраля и, как следствие, спросом на поездки по России.
— В феврале нас ждут не только дополнительные выходные, но и День влюбленных, который традиционно ассоциируется с подарками и романтическими сюрпризами. Провести этот вечер со своей второй половинкой в уютном отеле или отправиться большой компанией за город в конце февраля можно, подобрав подходящий вариант для отдыха вместе с МТС Travel. В нашем сервисе представлен большой выбор гостиниц и загородных домов с удобной и безопасной оплатой, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Как показала аналитика МТС, изменение средней стоимости проживания не зависит от класса отеля или гостиницы. Существенная разница выражается только в денежном эквиваленте: экономия при заселении в пятизвездный отель после праздников составляет примерно 2 800 рублей в сутки. В то же время разница в средней цене за ночь во время и после праздников в отелях с рейтингом «две звезды» составляет всего 500 рублей.
В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Исследовались и сопоставлялись цены на отели в трех периодах: с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; с 9 по 31 января 2023 года и с 1 по 28 февраля 2023 года. Статистика по текущим ценам приведена на 18 января 2023 года.