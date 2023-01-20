Уфа вошла в список выгодных направлений для влюблённых

С 9 января и до конца месяца стоимость проживания в российских отелях в среднем на 16% ниже, чем в период новогодних каникул и составляет 4 300 рублей за сутки. Однако в феврале средние цены на номера в гостиницах и отелях снова подрастут — в настоящее время повышение уже составляет 11% к январю. Рост можно объяснить длинными выходными с 23 по 26 февраля и, как следствие, спросом на поездки по России.