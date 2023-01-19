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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Уфимка показала необычного гостя на собственном балконе

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
На балкон к жителям многоквартирного дома по улице Губайллина прилела сова.

Накануне, 18 января, на балкон к уфимцам залетела сова. Соответствующее видео женщина прислала в редакцию Mkset и отметила, что хищная птица прилетела к жителям дома № 5 по улице Губайдуллина.

Так, на видео сова, действительно, некоторое время сидела на балконе, однако как только увидела рядом с собой человека улетела. Уфимка рассказала, что в этом месте ее родители всегда оставляют еду для птиц, например, на видео можно заметить кусочки сала для синиц.

Видео: Алекс Катунин
#Элина Сайфранова#Видео
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