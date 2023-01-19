Уфимка показала необычного гостя на собственном балконе

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Накануне, 18 января, на балкон к уфимцам залетела сова. Соответствующее видео женщина прислала в редакцию Mkset и отметила, что хищная птица прилетела к жителям дома № 5 по улице Губайдуллина.
Так, на видео сова, действительно, некоторое время сидела на балконе, однако как только увидела рядом с собой человека улетела. Уфимка рассказала, что в этом месте ее родители всегда оставляют еду для птиц, например, на видео можно заметить кусочки сала для синиц.