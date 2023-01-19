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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Мошенники нашли новый способ обмана автовладельцев

Сегодня, 06:43
В Союзе автосервисов России сообщили, что в последние дни аферисты стали чаще обманывать граждан, которые сдали свои автомобили в ремонт.

Мошенники убеждают клиентов автомастерских внести доплату на непредвиденные расходы. Об этом информирует газета «Известия».

Аферисты обманом узнают в автосервисах номера телефонов автомобилистов, сдавших машины в ремонт. В разговоре с жертвой они ссылаются на проблемы с поставками деталей и удорожанием ремонта машин, играя на общей тревожности людей.

Специалисты подчеркивают, что пока существует дефицит запчастей, попытки делать деньги на данной проблеме не прекратятся. Автосервисы уже начали создавать механизмы для защиты персональных данных клиентов.

Ситуация классическая. Используя информацию аферисты вводят в заблуждение людей, чтобы завладеть чужим деньгами, сказал адвокат Алексей Гавришев.

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