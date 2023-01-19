Депутат Госдумы Картаполов назвал «нулевой» вероятность призыва с 21 года это весной

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «нулевой» вероятность того, что в весенний призыв 2023 года в армию будут забирать не с 18, а 21 года. Данное заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Как пояснил Картаполов, для того, чтобы проводить призыв с 21 года, необходимо законадательное оформление.
«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).