Депутат Госдумы Картаполов назвал «нулевой» вероятность призыва с 21 года это весной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «нулевой» вероятность того, что в весенний призыв 2023 года в армию будут забирать не с 18, а 21 года. Данное заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснил Картаполов, для того, чтобы проводить призыв с 21 года, необходимо законадательное оформление.