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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Депутат Госдумы Картаполов назвал «нулевой» вероятность призыва с 21 года это весной

Сегодня, 08:19
Фото: Юлия Ликарчук / 1MI
Депутат заявил, что этой весной призывной возраст для россиян повышен не будет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «нулевой» вероятность того, что в весенний призыв 2023 года в армию будут забирать не с 18, а 21 года. Данное заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 1». 

Как пояснил Картаполов, для того, чтобы проводить призыв с 21 года, необходимо законадательное оформление. 

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
#Азамат Нухов#Общество
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