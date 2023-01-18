mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В РФ заключили офсетный договор с Корпорацией МСП на выпуск транспондеров

Сегодня, 08:05
Фото: pxhere.com
Компания ООО «Автодор — Платные Дороги» (группа «Автодор») при участии Корпорации МСП подписала первый в РФ офсетный договор на выпуск транспондеров. Сообщается, что итоговая сумма контракта составляет 120,3 млн рублей.

ООО «Сорб Инжиниринг» выступает поставщиком-инвестором и обязуется в оговоренные сроки поставить 100 тысяч транспондеров отечественного производства для оплаты проезда по платным участкам магистралей, а также 10 тысяч держателей для них. Всего планируется выпустить 3 партии оборудования, поставки начнутся в мае текущего года. Об этом информирует tass.ru.

Офсетный договор представляет собой дорожную карту с прописанными в ней обязательными для МСП-поставщика шагами по развитию собственного производства, пояснил первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. Он отметил, что выполнение обязательств гарантирует поставщику спрос на выпускаемую им продукцию в течение нескольких лет.  

Долгосрочная выгода - это ключевая особенность офсетных договоров, подчеркнул глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Важная деталь: специалисты корпорации сопровождают заказчика и организатора производства на протяжении всего пути реализации договора, начиная с этапа, когда заказчик определяет свой спрос. Корпорация МСП помогает найти поставщиков, а потом оказывает им необходимую финансовую поддержку. 

Компания ООО «Сорб Инжиниринг» обязуется направить не менее 50 млн рублей в производство транспондеров и допэлементов к ним. Предприятие будет располагаться в Зеленоградском округе Москвы. МСП Банк, в свою очередь, предоставляет помощь в получении льготного кредита и независимой гарантии на данную сумму. 

«Организация производства отечественных транспондеров — важный этап развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км», — подчеркнул председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. 

Согласно заключенному договору, МСП-поставщик берет на себя комплекс обязательств, которые гарантируют выполнение им установленных условий в поставленные сроки. В рамках организации производства на МСП-поставщика возлагается проведение опытно-конструкторских работ, испытаний, закупка необходимого оборудования, а также его монтаж и пусконаладка. Кроме того, поставщик обязуется осуществлять контроль стабильности работы, валидацию оборудования и производства.

Подпишитесь
Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники
Сегодня, 05:53
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
16 января 10:30
Что известно об Александре Прядко, который вероятно возглавит МВД по Башкирии
Вчера, 07:01
Влияет на мнение людей: суд в Уфе объяснил, что штраф Шевчуку в 50 тысяч справедлив
Сегодня, 09:32
Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии
Вчера, 11:02
«Чебурашка» в Башкирии: сколько жителей республики посмотрели самый кассовый фильм
Сегодня, 09:39