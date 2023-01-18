В РФ заключили офсетный договор с Корпорацией МСП на выпуск транспондеров

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
ООО «Сорб Инжиниринг» выступает поставщиком-инвестором и обязуется в оговоренные сроки поставить 100 тысяч транспондеров отечественного производства для оплаты проезда по платным участкам магистралей, а также 10 тысяч держателей для них. Всего планируется выпустить 3 партии оборудования, поставки начнутся в мае текущего года. Об этом информирует tass.ru.
Офсетный договор представляет собой дорожную карту с прописанными в ней обязательными для МСП-поставщика шагами по развитию собственного производства, пояснил первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. Он отметил, что выполнение обязательств гарантирует поставщику спрос на выпускаемую им продукцию в течение нескольких лет.
Долгосрочная выгода - это ключевая особенность офсетных договоров, подчеркнул глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Важная деталь: специалисты корпорации сопровождают заказчика и организатора производства на протяжении всего пути реализации договора, начиная с этапа, когда заказчик определяет свой спрос. Корпорация МСП помогает найти поставщиков, а потом оказывает им необходимую финансовую поддержку.
Компания ООО «Сорб Инжиниринг» обязуется направить не менее 50 млн рублей в производство транспондеров и допэлементов к ним. Предприятие будет располагаться в Зеленоградском округе Москвы. МСП Банк, в свою очередь, предоставляет помощь в получении льготного кредита и независимой гарантии на данную сумму.
«Организация производства отечественных транспондеров — важный этап развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км», — подчеркнул председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Согласно заключенному договору, МСП-поставщик берет на себя комплекс обязательств, которые гарантируют выполнение им установленных условий в поставленные сроки. В рамках организации производства на МСП-поставщика возлагается проведение опытно-конструкторских работ, испытаний, закупка необходимого оборудования, а также его монтаж и пусконаладка. Кроме того, поставщик обязуется осуществлять контроль стабильности работы, валидацию оборудования и производства.