В РФ заключили офсетный договор с Корпорацией МСП на выпуск транспондеров

«Организация производства отечественных транспондеров — важный этап развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км», — подчеркнул председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.