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Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанисом Юламановым

Сегодня, 03:11
У мужчины остались жена и двое детей.

В Зианчуринском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Фанисом Юламановым. Как сообщает глава муниципалитета Дамин Юланов в своих социальных сетях, мужчина родился и вырос в деревне Биштиряк, после окончания школы проходил службу в армии.

До мобилизации он жил и работал в г. Медногорск. Со слов друзей и родственников был очень добрым, трудолюбивым, спокойным, честным и порядочным, у него всегда было много друзей, — пишет Дамин Юланов.

Известно, что у погибшего остались жена и двое сыновей.

Фото: Дамин Юланов // Vk.com
#Элина Сайфранова#Общество
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