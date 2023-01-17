В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанисом Юламановым

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
В Зианчуринском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Фанисом Юламановым. Как сообщает глава муниципалитета Дамин Юланов в своих социальных сетях, мужчина родился и вырос в деревне Биштиряк, после окончания школы проходил службу в армии.
До мобилизации он жил и работал в г. Медногорск. Со слов друзей и родственников был очень добрым, трудолюбивым, спокойным, честным и порядочным, у него всегда было много друзей, — пишет Дамин Юланов.
Известно, что у погибшего остались жена и двое сыновей.