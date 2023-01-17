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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Президент Путин посмертно присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии

Сегодня, 07:24
Указ опубликован на сайте Президента России.

Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) 37-летнему старшине Алмазу Сафину из башкирского села Раевский. 

Согласно Указу президента страны, звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».  

О смерти мужчины накануне, 16 января, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин в своих социальных сетях. Он отметил, что Алмаз Сафина погиб на территории Украины при исполнении воинского долга. 

Фото: Дамир Мустафин // vk.com
#Элина Сайфранова#Общество
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