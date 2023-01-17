Президент Путин посмертно присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) 37-летнему старшине Алмазу Сафину из башкирского села Раевский.
Согласно Указу президента страны, звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
О смерти мужчины накануне, 16 января, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин в своих социальных сетях. Он отметил, что Алмаз Сафина погиб на территории Украины при исполнении воинского долга.