Специалисты дали прогноз о стоимости аренды жилья

Экономика страны не растет. Ее перспективы не ясны. В условиях растущей тревожности и негативных ожиданий арендаторов значимого повышения ставок быть не должно. А вот их падение продолжится. Оно станет охватывать все больше городов, уверен генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.