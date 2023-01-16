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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Специалисты дали прогноз о стоимости аренды жилья

Сегодня, 09:15
В России арендные ставки на квартиры продолжат падать.

Исследование на данную тему провели сервис «Авито.Недвижимость» и федеральный портал «Мир квартир». Об этом информирует NEWS.ru.

Спрос на долгосрочную аренду жилья в РФ к концу декабря 2022 года снизился на 15,7% по сравнению с ноябрем. Это говорит о сильной конкуренции среди арендодателей за клиентов.

Экономика страны не растет. Ее перспективы не ясны. В условиях растущей тревожности и негативных ожиданий арендаторов значимого повышения ставок быть не должно. А вот их падение продолжится. Оно станет охватывать все больше городов, уверен генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В сложившихся условиях арендодатель станет просить послабления у собственников, например, заезда с домашними животными, заселения по несколько человек для аренды в складчину, сокращения суммы депозита и так далее.

Не ожидает заметного роста цен в этом году и руководитель направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев.

По его словам, у потенциальных нанимателей в настоящее время появилась возможность торговаться с арендодателями и попытаться подобрать себе жилье на более выгодных условиях.

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