Специалисты дали прогноз о стоимости аренды жилья

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Исследование на данную тему провели сервис «Авито.Недвижимость» и федеральный портал «Мир квартир». Об этом информирует NEWS.ru.
Спрос на долгосрочную аренду жилья в РФ к концу декабря 2022 года снизился на 15,7% по сравнению с ноябрем. Это говорит о сильной конкуренции среди арендодателей за клиентов.
Экономика страны не растет. Ее перспективы не ясны. В условиях растущей тревожности и негативных ожиданий арендаторов значимого повышения ставок быть не должно. А вот их падение продолжится. Оно станет охватывать все больше городов, уверен генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
В сложившихся условиях арендодатель станет просить послабления у собственников, например, заезда с домашними животными, заселения по несколько человек для аренды в складчину, сокращения суммы депозита и так далее.
Не ожидает заметного роста цен в этом году и руководитель направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев.
По его словам, у потенциальных нанимателей в настоящее время появилась возможность торговаться с арендодателями и попытаться подобрать себе жилье на более выгодных условиях.