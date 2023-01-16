Депутатов Башкирии заставили вести персональные страницы в соцсетях

Депутатов Башкирии обязали вести персональные страницы в социальных сетях. Как сообщает пресс-служа Госсобрания республики, соответствующие изменения были внесены в закон «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан».

Так, депутаты будут обязаны информировать избирателей о своей работе и деятельности парламента на своих страницах в соцсетях. Данную необходимость, по мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, диктует время.

Подчеркивается, что исключение делается для тех, «кто имеет определенные ограничения по основному месту работы, например, для депутатов, занятых в оборонно-промышленном комплексе».

Результатом работы в соцсетях, как полагает Константин Толкачев, должно стать информирование избирателей и повышение уровня правовой грамотности населения.