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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Депутатов Башкирии заставили вести персональные страницы в соцсетях

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI

Заксобрание Башкирии обязало депутатов вести страницы в социальных сетях

Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Депутатов Башкирии обязали вести персональные страницы в социальных сетях. Как сообщает пресс-служа Госсобрания республики, соответствующие изменения были внесены в закон «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан». 

Так, депутаты будут обязаны информировать избирателей о своей работе и деятельности парламента на своих страницах в соцсетях. Данную необходимость, по мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, диктует время. 

Подчеркивается, что исключение делается для тех, «кто имеет определенные ограничения по основному месту работы, например, для депутатов, занятых в оборонно-промышленном комплексе». 

Результатом работы в соцсетях, как полагает Константин Толкачев, должно стать информирование избирателей и повышение уровня правовой грамотности населения. 

#Элина Сайфранова
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