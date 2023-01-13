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В Башкирии экстремальные холода окончательно отступили до непривычных в январе -5

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
Погода даст республике отдохнуть и от осадков, в изобилии выпавших в начале месяца.

В Башкирию пришло долгожданное потепление, причем весьма существенное и абсолютно не характерное для второй декады января, когда более привычны для жителей крещенские морозы. Однако морозы свое, судя по всему, уже оттрещали, и в ближайшее время в республику не вернутся.

Днем 13 января по прогнозу синоптиков Башгидрометцентра температура воздуха по республике будет составлять -10, -15 градусов, а местами поднимется до «жарких» -5. Осадков не прогнозируют.

Не ждут снега в Башкирии и на выходных, так что от неблагоприятных погодных явлений у населения настоящие выходные. Завтра, в субботу 14 января ночью, в среднем по республике потеплеет еще на 1 градус от сегодняшней дневной температуры, -9, -14 ночью и -5,-10 днем. Однако местами ночью все же будет морозно, до -24.

В воскресенье днем столбик термометра поднимется до -5, а вот ночь может быть такой же морозной как и в субботу, до -24 градусов.

 

#Общество#Ирина Деревянчук
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