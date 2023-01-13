В Башкирии экстремальные холода окончательно отступили до непривычных в январе -5

Не ждут снега в Башкирии и на выходных, так что от неблагоприятных погодных явлений у населения настоящие выходные. Завтра, в субботу 14 января ночью, в среднем по республике потеплеет еще на 1 градус от сегодняшней дневной температуры, -9, -14 ночью и -5,-10 днем. Однако местами ночью все же будет морозно, до -24.