В Башкирии экстремальные холода окончательно отступили до непривычных в январе -5

В Башкирию пришло долгожданное потепление, причем весьма существенное и абсолютно не характерное для второй декады января, когда более привычны для жителей крещенские морозы. Однако морозы свое, судя по всему, уже оттрещали, и в ближайшее время в республику не вернутся.
Днем 13 января по прогнозу синоптиков Башгидрометцентра температура воздуха по республике будет составлять -10, -15 градусов, а местами поднимется до «жарких» -5. Осадков не прогнозируют.
Не ждут снега в Башкирии и на выходных, так что от неблагоприятных погодных явлений у населения настоящие выходные. Завтра, в субботу 14 января ночью, в среднем по республике потеплеет еще на 1 градус от сегодняшней дневной температуры, -9, -14 ночью и -5,-10 днем. Однако местами ночью все же будет морозно, до -24.
В воскресенье днем столбик термометра поднимется до -5, а вот ночь может быть такой же морозной как и в субботу, до -24 градусов.