Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым

«Он нас не жалел. Мы работали без выходных и праздников с утра до ночи, но он и себя не жалел. Поэтому здесь никаких вопросов. Человек он был выдающийся, у него была фантастическая память. Он внешне был очень жестким человеком, но когда встречался с людьми, особенно простыми людьми, — он менялся, становился очень добрым и заботливым. Ну и запомнился его стиль — он не только давал команды, но и жестко контролировал. Мы всегда знали: если он дал поручение и не выполнишь или выполнишь не так — надо сразу прощаться со своей биографией. Наверное, это один из факторов, который привел к тому, что республика Башкортостан после советского сценария стала одним из сильнейших регионов», — вспоминает экс-министр культуры и национальной политики Башкирии Ильдус Илишев.