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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым

Сегодня, 14:44
Фото: mkset.ru
Чтобы проводить первого президента в последний путь, жители республики провели не меньше двух часов на улице: полчаса, чтобы попасть в здание, и полтора часа, чтобы принять участие в траурной процессии.

Прощание с известным политиком проходило в ГКЗ «Башкортостан». Церемония началась в девять часов утра. Ближе к десяти ко входу уже выстроилась длинная очередь. Вереница людей тянулась от входа, по ступенькам, затем по площади до проезжей части улицы Ленина. Периодически к ней кто-то подходил и встраивался в поток — это были те, кто грелся в автобусах в ожидании своей очереди войти в здание или люди, которые увидели своих знакомых и предпочли занять место рядом с ними. Были и те, кто сразу подходил к дверям — их пропускали без очереди. Многие были с цветами — красными гвоздиками и розами. Возле самой двери бумагу, в которую они были завернуты, снимали, оставляя ее там же, у входа.

Мактап, юл, газ…

Люди, подходившие к зданию, здоровались, узнавая друг друга, сетуя, что встречаются по такому нерадостному поводу. Несмотря на это они были рады увидеть друг друга. То тут то там в очереди вспоминали Муртазу Рахимова как лучшего руководителя республики.

«Лучшие годы были. А потом — началось выживание», — говорила женщина лет 50 с небольшим.

Добрыми словами вспоминали первого президента и мужчины сзади: «мактап, юл, газ, больницы», — эти словам повторяли, как эхо, несколько раз. Муртазу района хвалили за его внимание к районам, строительство дорог, школ, проведенный в деревнях газ.

Вообще, в толпе башкирская и татарская речь звучала намного чаще, чем русская.

«Это потому, что деньги оставались в республике», — объясняла женщина в толпе. Она очень беспокоилась за телеоператора, который стоял на лесах на самом ветру.

Лед и слезы

В глазах многих мужчин стояли слезы — впрочем, пока было не понять, что их вызвало — то ли скорбь, то ли пронизывающий ледяной ветер. Он продувал одежду и заставлял глаза слезиться. Если приходилось доставать телефон, то пальцы сразу же обжигал холод. Несмотря на это число желающих проститься с Муртазой Рахимовым не убавлялось. За полчаса — столько времени занимал путь до входа в здание — хвост очереди протянулся уже вдоль улицы Ленина.

Наконец, люди попадали в здание. Там сумки досматривали полицейские, люди же должны были пройти через рамку. Пройдя через концертный зал, жители Башкирии выходили через другой вход. Сам гроб стоял на сцене, в нескольких метрах проходящих людей. Лица первого президента было не видно. Подойти к телу разрешалось лишь избранным — членам семьи, высшим руководителям республики. Остальным же — наверное, это даже к лучшему — посчастливилось запомнить Муртазу Рахимова живым, а не мертвым.

У гроба стоял почетный караулУ гроба стоял почетный караул
Многие восприняли его смерть как личную утратуМногие восприняли его смерть как личную утрату
Люди выходили в слезахЛюди выходили в слезах
К самому гробу простых людей не пускали, но они могли оставить цветыК самому гробу простых людей не пускали, но они могли оставить цветы
С первым президентом прощается Раиль Сарбаев... С первым президентом прощается Раиль Сарбаев...
... и Ирек Ялалов... и Ирек Ялалов
Ленара ИвановаЛенара Иванова
Павел КачкаевПавел Качкаев
У гроба стоял почетный караул
Фото: Mkset

Некоторые выходили в слезах. Думалось, что практически всем здесь присутствующим Рахимов в свое время как-то помог: выделив средства на какой-то проект, решив личную проблему или даже просто однажды сказав пару хороших слов, что так ценится в Башкирии. Видно было, как многие чиновники ностальгируют по тем далеким временам, в которых им, вероятно, было так комфортно.

Из зала выходили ректоры уфимских вузов, члены действующего кабмина, чиновники разного ранга действующие и отставные… После прохода по залу некоторые люди задерживались. Рустэма Марданова (при Рахимове работавший замглавы Минэкономики и председателем Нацбанка, а ныне — начальник Уральского главного управления Банка России) окружили бывшие коллеги.

В холле задержался председатель уфимского горсовета Марат Васимов, мимо прошли глава Минтруда Ленара Иванова, министр экологии Нияз Фазылов, министр образования Айбулат Хажин, и. о. МинЖКХ Ирина Голованова.

Держал в напряжении и проверял

Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев рассказал, как, уже во времена появления сотовых телефонов, когда можно было оставаться на связи, не сидя в кабинете, Муртаза Рахимов мог позвонить и спросить, где находится подчиненный. Узнав, что недалеко, в Уфе, просил вернуться в кабинет и перезвонить.

Удивительный человек, вспоминает он, с которым было и легко и трудно работать одновременно.

«Он нас не жалел. Мы работали без выходных и праздников с утра до ночи, но он и себя не жалел. Поэтому здесь никаких вопросов. Человек он был выдающийся, у него была фантастическая память. Он внешне был очень жестким человеком, но когда встречался с людьми, особенно простыми людьми, — он менялся, становился очень добрым и заботливым. Ну и запомнился его стиль — он не только давал команды, но и жестко контролировал. Мы всегда знали: если он дал поручение и не выполнишь или выполнишь не так — надо сразу прощаться со своей биографией. Наверное, это один из факторов, который привел к тому, что республика Башкортостан после советского сценария стала одним из сильнейших регионов», — вспоминает экс-министр культуры и национальной политики Башкирии Ильдус Илишев.

«Долгие годы вместе работали. Для меня это человек близкий во всех смыслах. Для республики и для страны в целом его историческая роль неоценима. У нас удивительно свойство башкортостанцев — они к руководителям относятся и по деловым, и по человеческим качествам. Но есть еще одно качестве, которое выше всего оценивает население, — это когда руководитель „наш“. Он был наш и остается нашим первым президентом, который пришел в самое сложное время для республики, для страны. Большой вклад внес для сохранения стабильности и для развития республики. Конечно, жаль, что мы потеряли такого человека. Великий сын башкирского народа», — сказал Фидус Ямалтдинов, при Рахимове бывший мэром Уфы и вице премьером правительства республики.

Митинг

Траурный митинг начался в 12:00. К тому моменту обычных граждан попросили удалиться — остались лишь члены семьи и ограниченный круг присутствующих, сидевших в зале с начала церемонии прощания. Однако часть «простых» граждан все же осталась — они заполнили проходы по обе стороны кресел. На стульях у гроба сидели родственники и близки Муртазы Рахимова.

Родственники принимают соболезнования
Фото: Mkset

Открыл митинг бессменный спикер республиканского Госсобрания Константин Толкачев. Он напомнил, что Муртаза Рахимов возглавил республику в тяжелый период и несмотря на это смог вывести ее в лидеры.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: кода приезжаешь в Башкирию, чувствуешь наследие и влияние на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей и проекты, которые здесь развиваются. Многие люди помнят его и ценят его роль в развитии республики, добавил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал первого президента Башкирии «великим сыном башкирского народа» и выдающимся государственным деятелем.

«Мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи. Непростой и сложной эпохи, когда решалась судьба нашей республики и всей нашей страны», — сказал он.

Рахимов был настоящим лидером, но «в то же время мы помним его очень простым, земным, нашим Муртазой Губайдулловичем», отметил он.

Радий Хабиров назвал Муртазу Рахимова великим сыном башкирского народаРадий Хабиров назвал Муртазу Рахимова великим сыном башкирского народа
Минтимер Шаймиев выразил соболезнованияМинтимер Шаймиев выразил соболезнования
Рустам Минниханов отметил, что смерть Муртазы Рахимова - огромная потеря и для ТатарстанаРустам Минниханов отметил, что смерть Муртазы Рахимова - огромная потеря и для Татарстана
Радий Хабиров назвал Муртазу Рахимова великим сыном башкирского народа
Фото: Mkset

Константин Толкачев зачитал телеграммы с соболезнованиями, поступившими от преседателя Совфеда Валентины Матвиенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, председателя московской гордумы Алексея Шапочникова, председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина и других.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что смерть Муртазы Рахимова — огромная потеря и для соседней республики. Он говорил на русском и татарском.

Далее слово передали первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Он также говорил на татарском и русском. По словам Шаймиева, республики дружили и соревновались друг с другом. А Муртазе Рахимову удалось сохранить согласие в многонациональной республики. Закончил он тем, что и Татарстан и Башкирия должны оставаться в лидерах, потому что иначе не может быть. Новому руководству обеих регионов удается продолжать «эти прекрасные традиции», подчеркнул он.

Экс-премьер правительства Башкирии Рафаэль Байдавлетов сказал, что Рахимов, выбрав путь созидания, за короткое время вывел республику на новый экономический уровень. Он отметил бесконечную любовь президента к башкирскому народу и колоссальную работоспособность.

«Я не помню недели, когда он не выезжал куда-нибудь. Жил жизнью нашей республики», — сказал он.

Экс-мэр Уфы — ныне депутат Госдумы РФ Павел Качкаев сообщил, что Рахимов был крупным хозяйственником и политиком.

«Считаю честью, что я более 15 лет работал бок о бок с ним и воплощал его идеи в жизнь. Работалось и трудно и легко. Нами руководил человек, который умел ставить конкретные задачи и добиваться их выполнения», — сказал он.

После этого выступил экс-глава родного первому президенту Кугарчинского района — Венер Азнагулов. Затем слово взял Верховный муфтий Талгат Таджуддин. После священнослужители зачитали молитву. Многие в зале сложили руки в молитве.

После этого всем присутствующим предложили проследовать до места упокоения первого президента — мусульманского кладбища.

Мороз и солнце

Митинг продолжался примерно час — к 13:00 на улице перед зданием оставались сотни людей, которые хотели — по мусульманским традициям — присутствовать при выносе гроба и сопровождать его на кладбище в составе пешей процессии. Многие — вероятно, только подошедшие — спрашивали, когда начнут пускать внутрь.

Большинство людей выглядели уже замерзшими. Многие дрожали. Люди пританцовывали, перетаптывались на месте, но не уходили. Полицейские создали коридор, в центре которого была проложена ковровая дорожка. Одна из женщин скандалила с подполковником полиции, пытаясь пройти вперед. Периодически казалось, что церемония вот-вот начнется, однако позже выяснилось, что до этого момента было далеко. Чуть позже стала известна причина такой задержки — президент России Владимир Путин, о прилете которого говорили со вчерашнего вечера, прощался с Муртазой Рахимовым в безлюдном зале.

В течение полутора часов люди ждали на улице. Многие, уже замерзшие, тем не менее никуда не уходили. Некоторые сдались и отогревались в предоставленных для этого автобусах. Четыре автобуса стояли вдоль улицы Кирова. В них не было жарко, но намного теплее, чем на улице — думается, они спасли немало ног от обморожения в этот день.

К моменту шествия стало солнечноК моменту шествия стало солнечно
Процессия шла к лафетуПроцессия шла к лафету
Под звуки траурного марша гроб пронесли мимо жителей БашкирииПод звуки траурного марша гроб пронесли мимо жителей Башкирии
И водрузили на лафетИ водрузили на лафет
Возглавил шествие Радий ХабировВозглавил шествие Радий Хабиров
Люди принимали участие в процессииЛюди принимали участие в процессии
Гроб пронесли по живому коридоруГроб пронесли по живому коридору
К моменту шествия стало солнечно
Фото: Mkset

Церемония началась в 14:20. Народ все еще не расходился. Многие стояли на противоположной стороне улицы Ленина, со стороны гостиницы Башкортостан. Они хотели бы принять участие в шествии, однако попасть за ограждение было нельзя — полицейские объясняли, что пускают только «досмотренных» людей.

Под печальную музыку духового оркестра траурная процессия проследовала до лафета. Гроб установили, и он медленно двинулся в последний путь.

#Общество#Наталья Балыкова#Онлайн-трансляция: Церемония прощания с Муртазой Рахимовым
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