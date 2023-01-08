Жителей Башкирии просят воздержаться от дальних поездок из-за морозов

Жителям Башкирии порекомендовали воздержаться от дальних поездок в связи с сильными морозами в республике. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС Башкирии.
Отмечается также готовность поисково-спасательных отрядов оперативно развернуть пункты обогрева в случае чрезвычайных ситуаций.
— В то же время спасатели призывают граждан не выезжать на дальние расстояния без особой необходимости, — подчеркнули в ведомстве.
Важно, что в Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с опасными погодными условиями. По данным МЧС температура воздуха местами в республике опустится до -40…-42 градусов.