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Жителей Башкирии просят воздержаться от дальних поездок из-за морозов

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными морозами.

Жителям Башкирии порекомендовали воздержаться от дальних поездок в связи с сильными морозами в республике. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС Башкирии.

Отмечается также готовность поисково-спасательных отрядов оперативно развернуть пункты обогрева в случае чрезвычайных ситуаций.

— В то же время спасатели призывают граждан не выезжать на дальние расстояния без особой необходимости, — подчеркнули в ведомстве.

Важно, что в Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с опасными погодными условиями. По данным МЧС температура воздуха местами в республике опустится до -40…-42 градусов.

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#Элина Сайфранова
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