Министр здравоохранения Башкирии рассказал, как безопасно находиться на морозе

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях рассказал о том, как безопасно находиться на морозе. Так, по словам чиновника необходимо соблюдать следующие правила:
Как отметил министр, в связи с сильным похолоданием по всей Башкирии уже начали поступать пациенты с обморожением.
— Первая степень (покраснения) проходит практически бесследно, при второй, когда образуются эпидермальные пузыри, требуются перевязки, антибактериальная и антикоагулянтная терапия. При обморожении третьей — четвёртой степени человек может остаться инвалидом, потому что нередко приходится ампутировать пальцы, стопы, конечности, — заявил Айрат Рахматуллин.