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Министр здравоохранения Башкирии рассказал, как безопасно находиться на морозе

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
Необходимо соблюдать несколько правил.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях рассказал о том, как безопасно находиться на морозе. Так, по словам чиновника необходимо соблюдать следующие правила:

  • Меньше находиться на холоде.
  • Выходить на мороз только в варежках, шапке и с шарфом.
  • Носить свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови.
  • В сапоги можно положить тёплые стельки.
  • Перед выходом на улицу выпить горячий чай, отказаться от согревания спиртными напитками.

Как отметил министр, в связи с сильным похолоданием по всей Башкирии уже начали поступать пациенты с обморожением.

— Первая степень (покраснения) проходит практически бесследно, при второй, когда образуются эпидермальные пузыри, требуются перевязки, антибактериальная и антикоагулянтная терапия. При обморожении третьей — четвёртой степени человек может остаться инвалидом, потому что нередко приходится ампутировать пальцы, стопы, конечности, — заявил Айрат Рахматуллин.
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