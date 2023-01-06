В Башкирии в 2022 году отдохнуло 1,7 миллиона человек

Так, сегодня в республике насчитывается 580 коллективных средств размещения — отелей, гостиниц, кемпингов, услугами которых в 2022 году воспользовались 1,16 млн человек. Санатории приняли 224 тысячи отдыхающих, а в текущем сезоне планируют увеличить эту цифру до 290 тысяч. Для знакомства с Башкирией можно выбрать любые из 1750 туристических маршрутов разного уровня сложности и продолжительности. А 29 из них стали победителями Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2022».