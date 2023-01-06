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Posted 6 января 14:22

Published 6 января 14:22

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Башкирии в 2022 году отдохнуло 1,7 миллиона человек

6 января 2023, 14:22
Фото: 1MI
Республика заняла четвертое место в ПФО и 14 в России по количеству туристических поездок, совершенных с января по ноябрь 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в Башкирии продолжает активно развиваться туристическая отрасль, причем большой рывок был сделан в нескольких направлениях — социальном, событийном, промышленном и этнотуризме.

— Шаг за шагом, последовательно мы создаем условия для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Так, сегодня в республике насчитывается 580 коллективных средств размещения — отелей, гостиниц, кемпингов, услугами которых в 2022 году воспользовались 1,16 млн человек. Санатории приняли 224 тысячи отдыхающих, а в текущем сезоне планируют увеличить эту цифру до 290 тысяч. Для знакомства с Башкирией можно выбрать любые из 1750 туристических маршрутов разного уровня сложности и продолжительности. А 29 из них стали победителями Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2022».

Все обозначенные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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