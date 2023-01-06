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На границе Башкирии и Челябинской области временно закрыли движение на трассе M-5

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
Причиной ограничений вновь стали погодные условия.

Сегодня, 6 января, из-за тяжелых погодных условий на границе Башкирии и Челябинской области закрыли трассу М5. Ограничение касается большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси и продлится до 21.00 сегодняшнего дня.

Напомним, согласно прогнозам Башгидрометцентра, сегодня днем ожидается снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный, но в отдельных районах — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -10…-15°, по югу -3…-8°.

Добавим, что в последующие дни температура воздуха в регионе резко понизится до -22…-27°. Прогнозируется, что низкие температуры продержатся всю первую рабочую неделю нового года.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан#Новости
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