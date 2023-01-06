На границе Башкирии и Челябинской области временно закрыли движение на трассе M-5

Напомним, согласно прогнозам Башгидрометцентра, сегодня днем ожидается снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный, но в отдельных районах — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -10…-15°, по югу -3…-8°.