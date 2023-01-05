Покатался с горки: жителя Башкирии задержали за погром резиденции Деда Мороза

Задержать хулигана помогла служебная собака Эли. Она сразу взяла след у юрты Деде Мороза, привела полицейских к одному из ближайших домов, а затем — и к двери квартиры подозреваемого в вандализме. Там полицейских встретил нетрезвый 43-летний мужчина. Выяснилось, что оторванную вывеску он унес с собой — плакат лежал в одной из комнат. Сам нарушитель рассказал, что просто хотел покататься с горки.