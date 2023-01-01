Гендиректор Медиакорпорации КНР поздравил с Новым годом зарубежных коллег

Шэнь Хайсюн рассказал о движении Коммунистической партии Китая по пути возрождения нации. Об этой тенденции медиакорпорация сообщила миру посредством демонстрации программ «Великий курс», «Летопись десятилетия» и т. д. Об этом пишет bigasia.ru.
Помимо этого, в организации рассказали о необычном десятилетии новой эпохи в КНР, заинтересовав не только китайских, но и зарубежных зрителей.
Освещая события зимней Олимпиады в Пекине с применением современных технологий, Медиакорпорация КНР продемонстрировала миру органичное объединение духа Олимпиады с китайской культурой. Президент МОК Томас Бах положительно оценил трансляцию мероприятия.
Медиакорпорацией было выпущено в эфир множество передач — в их числе «Китай в стихах и живописи», «Китай в классике» и прочие программы, ставшие своего рода художественным пособием, позволяющим наблюдать за развитием нации. Такие передачи создавались специально для поиска объединяющих моментов в различных цивилизациях человечества. Шэнь Хайсюн отметил то, что программы вызвали интерес к культуре Китая за границей.
Медиакорпорация стала организатором Форума по гуманитарным обменам между Китаем и Аргентиной на высоком уровне, Форума китайско-арабского сотрудничества в отрасли СМИ, I Глобального форума по инновациям в отрасли СМИ и множества мероприятий, направленных на расширение сотрудничества между Китаем и другими странами. Перечисленные события освещались в свыше 2000 медиакомпаний и СМИ всего мира.
Кроме того, глава компании рассказал о модернизации системы сбора новостной информации в течение прошедшего года и о расширении возможностей по информированию о событиях, происходящих в мире. С 44 до 68 увеличилось количество языков вещания, которое ведется уже в 233 странах и регионах по всему миру. Освещая украинский кризис, ситуацию с коронавирусом и прочие острые темы, Медиакорпорация Китая не подогревает предрассудки, оперируя исключительно фактами и демонстрируя объективность суждений и справедливую позицию.
Он отметил, что в новом году компания будет не менее энергично и смело двигаться вперед. Будет укрепляться дружба с другими СМИ, будут проводиться культурные обмены с целью продвижения общих ценностей всего человечества.