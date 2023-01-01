Кроме того, глава компании рассказал о модернизации системы сбора новостной информации в течение прошедшего года и о расширении возможностей по информированию о событиях, происходящих в мире. С 44 до 68 увеличилось количество языков вещания, которое ведется уже в 233 странах и регионах по всему миру. Освещая украинский кризис, ситуацию с коронавирусом и прочие острые темы, Медиакорпорация Китая не подогревает предрассудки, оперируя исключительно фактами и демонстрируя объективность суждений и справедливую позицию.