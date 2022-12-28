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В Башкирии установлен лимит лабораторных исследований на ОРВИ и грипп у пациентов

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
Соответствующие изменения были внесены в постановление главного санитарного врача РФ.

Сегодня, 28 декабря, вступили в силу постановления главного санитарного врача России «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022–2023 годов».

Согласно изменениям, в первую очередь тестирование на грипп и ОРВЗ при госпитализации или оказании медпомощи в амбулаторных условиях будут проводить следующим категориям граждан:

  • с хроническими заболеваниями,
  • старше 60 лет,
  • находящиеся в стационарных учреждениях закрытого типа,
  • детям до 6 лет.

В лабораторию биоматериал должен доставляться в течение 24 часов с момента его отбора. Само исследование не должно превышать 24 часа с момента поступления биоматериала и до получения его результата медорганизацией.

#Элина Сайфранова
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