В Башкирии установлен лимит лабораторных исследований на ОРВИ и грипп у пациентов

Сегодня, 28 декабря, вступили в силу постановления главного санитарного врача России «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022–2023 годов».
Согласно изменениям, в первую очередь тестирование на грипп и ОРВЗ при госпитализации или оказании медпомощи в амбулаторных условиях будут проводить следующим категориям граждан:
В лабораторию биоматериал должен доставляться в течение 24 часов с момента его отбора. Само исследование не должно превышать 24 часа с момента поступления биоматериала и до получения его результата медорганизацией.