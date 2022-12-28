Гуннар Бек: Законных оснований для конфискации российских активово у Запада нет

Высказался Бек и по поводу противодействия в Европе акту о снижении инфляции (IRA), введённому Вашингтоном. Акт вызвал недовольство в Еврокомиссии и в правительствах ряда стран Европы. Однако, по словам депутата, не стоит ожидать отмены акта или даже существенных изменений, а ЕС не сможет предпринять каких-либо эффективных контрмер. Европа гораздо сильнее страдает от собственной политики и слишком слаба для экономической конфронтации с США. Кроме того, не следует упускать из виду, что ведущие игроки в объединении, как, например, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, имеют тесные связи с администрацией Джо Байдена.