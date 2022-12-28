Гуннар Бек: Законных оснований для конфискации российских активово у Запада нет

По словам Бека, Европа не исчерпала свои санкционные возможности. Например, можно дальше договариваться о снижении предельных цен на российскую нефть. Помимо этого можно разорвать сотрудничество с РФ в сфере атомной энергетики, пишет газета “Известия”.
Против разрыва сотрудничества в атомной энергетике уже выступил премьер Венгрии Орбан, но насколько действенным будет вето пока непонятно. Возможно Венгрия добьётся преференций только для себя, как в случае с российской нефтью. При этом Виктор Орбан призывает изучить насколько санкции вредны для самого Евросоюза. Однако против этого выступают различные политические силы, в том числе “Зелёные”.
Венгрия высказалась и против введения потолка цен на газ, при голосовании Нидерланды и Австрия воздержались. Бек назвал подход Орбана разумным. Глава венгерского правительства понимает, что российский газ – самый дешёвый вариант, как для промышленности, так и для бытовых нужд.
Предельную стоимость газа в ЕС согласовали, чтобы убедить потребителей в том, что цены на голубое топливо не взлетят до критических показателей. Сейчас, когда рыночные цены ниже ограничений, это видится разумным. Но если стоимость газа резко взлетит, то придётся договариваться с поставщиками не из России. И поставки газа в союз могут оказаться поду угрозой.
Следует отметить, что сейчас Евросоюз не испытывает недостатка в энергоносителях, так как зима тёплая, а хранилища в той же Германии заполнены на 80%. Более того, промышленность и граждане смогли сэкономить 5-7% от обычного потребления. Если зима будет такой же тёплой, то Европа пройдёт её без кризиса. Однако в следующем году ситуация усложнится.
В то же время, многие немецкие домохозяйства уже экономят не только на отоплении, но и на еде. Если добавить сюда инфляцию, превысившую отметку в 10%, можно сделать вывод, что уровень жизни рядовых немцев существенно ухудшился.
Высказался Бек и по поводу противодействия в Европе акту о снижении инфляции (IRA), введённому Вашингтоном. Акт вызвал недовольство в Еврокомиссии и в правительствах ряда стран Европы. Однако, по словам депутата, не стоит ожидать отмены акта или даже существенных изменений, а ЕС не сможет предпринять каких-либо эффективных контрмер. Европа гораздо сильнее страдает от собственной политики и слишком слаба для экономической конфронтации с США. Кроме того, не следует упускать из виду, что ведущие игроки в объединении, как, например, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, имеют тесные связи с администрацией Джо Байдена.
По поводу конфискации российских активов депутат ЕП заявил, что для таких решений нет законных оснований. Но так же Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла о желании заставить Российскую Федерацию платить за восстановление Украины. Частные активы при этом скорее всего трогать не будут, так что речь скорее всего идёт о государственных средствах и активах. Примером таких решений могут служить заблокированные в Лондоне золотовалютные резервы Венесуэлы.
Что касается военной помощи Киеву, то Бек отметил ведущую роль в этом Соединённых Штатов. Европа в этом участвует всё с меньшей охотой, за исключением Великобритании. Также депутат Европарламента подчеркнул, что после окончания военных действий Европе всё равно придётся договариваться с Россией.
“Посмотрим правде в глаза, Европа переживает серьезный экономический кризис. Правительства пытаются успокоить население за счет займов, но это не может продолжаться бесконечно. По мере развития этого <вооруженного конфликта> наступит истощение, а вместе с ним и возвращение к реальности. Невозможно добиться всеобщего мира в Европе без учета интересов РФ. Это крупнейшая военная держава Европы”, заявил Бек.