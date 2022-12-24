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В Башкирии ожидается гололед и усиленный ветер

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в ближайшие дни.

Синоптики предупредили о непогоде, которая накроет Башкирию на выходных. Так, в отдельных районах ожидается гололед на дорогах и сильный ветер. 24 декабря в республике прогнозируется облачная погода с небольшими прояснениями, слабый снег. Скорость юго-восточного ветра составим 5-10 метров в секунду, а ночью его порывы усилятся до 16 метров в секунду. Ночью также будет ощутимо прохладно: -8; -13, а при прояснениях столбики термометров упадут до -15; -20. Днем средняя температура воздуха составит -6; -11 градусов.

Сегодня вечером и в воскресенье в Башкирии ожидается гололед и сильные порывы ветра. Погода будет облачная со слабым снегом, ночью ветер усилится до 16 метров в секунду, а столбик термометра упадет до -20 градусов. Днем будет теплее — до -11.

МЧС Башкирии просят водителей быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость.

#Анастасия Денисенко
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