Жители сообщили о странной пропаже «безбашенного Фаниса» из Башкирии, ушедшего на СВО

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что один из героев СВО — житель Татышлинского района Фанис Хусаинов — возможно, погиб. Официального подтверждения этим данным пока нет.
Источник в администрации Татышлинского района сообщил Mkset, что знает о распространяющихся сообщениях. Чиновники уже получили ряд звонков от жителей Башкирии, обеспокоенных этими сведениями.
В настоящее время источник не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. Местные власти не располагают никакой информацией об участнике СВО.
«Я действительно ничего не знаю. Нам всем только остается надеяться, что он жив и здоров», — сказал собеседник Mkset.
Фанис Хусаинов служит в составе батальона «Барс 17». Он прославился тем, что угнал вражеский БТР и вывез на нем раненого командира.
Во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из- под развалин и доставил в военный госпиталь.
В интервью главному редактору «Башкирской энциклопедии» Фанис рассказал, что ему не сразу удалось попасть на СВО, но он «постарался, чтобы его взяли».
— Лежал, лежал перед телевизором и пошёл в военкомат. Меня сначала не взяли в батальон Шаймуратова — судимость была. Но я постарался, чтобы меня взяли. Мама же нас для этого рожала, а не для того, чтобы дома лежать.
Подвиги Фаниса Хусаинова из Татышлинского района вдохновили студию «Муха» на создание боевого листка «Сабля Шаймуратова». Фаниса Хусаинова в комиксах назвали «безбашенным Фанисом».