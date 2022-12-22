Проект по развитию талантов из Благовещенска, поддержанный ОМК, стал лучшим социальны

Вероника Чикарлеева — режиссер-постановщик с опытом работы более 12 лет, которая запустила в Благовещенске студию развития талантов. В 2021 году Вероника прошла обучение по программе Объединенной металлургической компании «Начни свое дело» и получила грант на развитие и масштабирование своего бизнеса. Теперь в студии проводят занятия по актерскому мастерству, сцене речи, импровизации и ораторскому искусству, которые подходят для взрослых и детей от 5 лет. За два года работы Вероника Чикарлеева расширила сферу своей деятельности: она еще и организует яркие концерты с участием своих учеников. Попасть на такой концерт жители и гости города могут абсолютно бесплатно.

«Цель наших программ — не только поддерживать перспективные проекты, но и дать им возможность масштабироваться, развиваться, привлекать дополнительное финансирование. Каждый проект социального предпринимателя в рамках программы „Начни свое дело“ важен для нас. Благодаря им в городах присутствия компании появляются дополнительные рабочие места, развивается социокультурная среда, необходимая для комфортной жизни. Конкурс „Лучший социальный проект года“ — серьезная платформа для обмена опытом в масштабах всей страны. Желаю всем региональным победителям достойно выступить на федеральном этапе», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко

Вероника Чикарлеева в следующем году представит свой проект на федеральном уровне и будет бороться за звание «Лучшего социального проекта года» с социальными предпринимателями со всей страны.