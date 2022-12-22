Проект по развитию талантов из Благовещенска, поддержанный ОМК, стал лучшим социальны

Вероника Чикарлеева — режиссер-постановщик с опытом работы более 12 лет, которая запустила в Благовещенске студию развития талантов. В 2021 году Вероника прошла обучение по программе Объединенной металлургической компании «Начни свое дело» и получила грант на развитие и масштабирование своего бизнеса. Теперь в студии проводят занятия по актерскому мастерству, сцене речи, импровизации и ораторскому искусству, которые подходят для взрослых и детей от 5 лет. За два года работы Вероника Чикарлеева расширила сферу своей деятельности: она еще и организует яркие концерты с участием своих учеников. Попасть на такой концерт жители и гости города могут абсолютно бесплатно.
«Цель наших программ — не только поддерживать перспективные проекты, но и дать им возможность масштабироваться, развиваться, привлекать дополнительное финансирование. Каждый проект социального предпринимателя в рамках программы „Начни свое дело“ важен для нас. Благодаря им в городах присутствия компании появляются дополнительные рабочие места, развивается социокультурная среда, необходимая для комфортной жизни. Конкурс „Лучший социальный проект года“ — серьезная платформа для обмена опытом в масштабах всей страны. Желаю всем региональным победителям достойно выступить на федеральном этапе», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко
Вероника Чикарлеева в следующем году представит свой проект на федеральном уровне и будет бороться за звание «Лучшего социального проекта года» с социальными предпринимателями со всей страны.
Справка
Региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» в этом году проходит уже в пятый раз. В оргкомитет конкурса в Республике Башкортостан поступило 55 заявок от социальных предпринимателей, работающих в сфере социального обслуживания, спорта, туризма, культуры и дополнительного образования. В состав экспертной комиссии вошли представители региональной власти, неправительственных организаций, организаторы регионального этапа конкурса и победители прошлых лет. Жюри выбрало лидеров с учетом актуальности проектов, эффективности бизнес-модели, инноваций и открытости. Всего статуэтки и дипломы победителей были вручены 24 социальным проектам, действующим по всей республике.
Ранее социальные предприниматели из Башкирии неоднократно становились лауреатами всероссийского конкурса. Так, в 2016 году награда досталась службе социальной помощи «Ваша сиделка» и ее основательнице Альфие Галиуллиной. Этот проект неоднократно поддерживался в рамках социальных программ ОМК. В 2021 году эксперты федерального этапа конкурса отметили проект победителя программы «Начни свое дело» Альфии Галиуллиной «Пенсионер меняет профессию» (г. Благовещенск).