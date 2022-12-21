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Санаторий «Янган-Тау» в Башкирии закупает внедорожник за 11 миллионов рублей

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
На закупку дорогостоящего автомобиля обратил внимание Народный фронт РБ

Санаторий Янган-Тау проводит закупку автомобиля за Toyota Land Cruiser Prado за 11,6 миллиона рублей. С просьбой прокомментировать данную закупку к руководству оздоровительного учреждения обратился Народный фронт республики Башкортостан.

Сообщается, что в соответствии с информацией на портале госзакупок автомобиль должен быть черного цвета, не ранее 2021 года выпуска и в премиальной комплектации. Как отмечают в Народном фронте, информация о подобных тратах со стороны санатория вызвала широкий общественный резонанс.

— Мы понимаем, что автомобиль санаторию необходим, но вызывает вопрос его стоимость. Если руководство «Янган-Тау» будет ездить на машине не за 11 млн, а в три раза дешевле, то деятельность лечебницы будет менее эффективной? Врачи будут хуже лечить, а пар из знаменитой горы станет не таким полезным? Очень сложно объяснить такую тягу к роскоши в нынешних непростых реалиях. Ждем от администрации санатория разъяснений о необходимости данной закупки, — заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

По мнению общественников, сумму более 11 миллионов рублей можно было бы направить на иные цели. Например, выделить как минимум пять квартир сиротам или обустроить два «Башкирских дворика».

#Общество
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