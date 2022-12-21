Санаторий «Янган-Тау» в Башкирии закупает внедорожник за 11 миллионов рублей

Сообщается, что в соответствии с информацией на портале госзакупок автомобиль должен быть черного цвета, не ранее 2021 года выпуска и в премиальной комплектации. Как отмечают в Народном фронте, информация о подобных тратах со стороны санатория вызвала широкий общественный резонанс.