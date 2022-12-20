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Очистка крыш семи министерств в Башкирии от снега и наледи обойдется в 1,4 млн

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI

В Башкирии заплатят 1,4 млн за очистку от снега и сосулек крыш зданий министерств

Годовой договор заключен с индивидуальным предпринимателем.

Республиканское Хозяйственное управление заключило договор на уборку от снега и наледи крыш семи зданий, в которых располагаются республиканские министерства: Минпром, Минсельхоз, Минприродопользования, Минобразования, Минземимущества, Минкультуры и Минздрав.

Услуги необходимо оказывать ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 9:00 до 18:00 по заявкам заказчика. Контракт заключен на срок с января по декабрь 2023 года. Он должен выполняться в шесть этапов: снег нужно очищать в январе, феврале, марте, апреле, ноябре и декабре. Самой дорогой уборка будет в январе и феврале — за нее заплатят по 347 тысяч рублей, самой дешевой — в апреле и ноябре, работы обойдутся в 115,6 тысяч.

Крыши зданий должны периодически очищаться от снега и наледи, так, чтобы высота слоя снега не превышала 10 см. Сосульки, наледь и снежные свесы с карнизов нужно убирать в течение 12 часов. При возникновении угрозы падения снега и сосулек сотрудники подрядчика должны прибыть на место и выполнить работы в течение двух часов.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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