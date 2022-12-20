Очистка крыш семи министерств в Башкирии от снега и наледи обойдется в 1,4 млн

Услуги необходимо оказывать ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 9:00 до 18:00 по заявкам заказчика. Контракт заключен на срок с января по декабрь 2023 года. Он должен выполняться в шесть этапов: снег нужно очищать в январе, феврале, марте, апреле, ноябре и декабре. Самой дорогой уборка будет в январе и феврале — за нее заплатят по 347 тысяч рублей, самой дешевой — в апреле и ноябре, работы обойдутся в 115,6 тысяч.