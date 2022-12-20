Москва заняла первую позицию в рейтинге лучших работодателей в госсекторе

По словам Хитрова, спрос на работу в госсекторе в последнее время вырос благодаря трансформации, происходящей во многих государственных структурах. Они стали подходить к работе более гибко и более оперативно, отказываясь от присущей сегменту бюрократии. Эта трансформация особенно заметна сегодня в организациях российской столицы, подчеркнул Хитров.