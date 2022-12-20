Москва заняла первую позицию в рейтинге лучших работодателей в госсекторе

Перечень составили в рамках единого рейтинга работодателей при участии ведущих российских компаний, входящих в РБК 500, пишет сайт rbc.ru.
В уходящем году акцент впервые был сделан на организациях из госсектора. Ключевыми критериями оценки работодателей были следующие: условия труда (размер средней зарплаты и наличие возможностей для обучения и карьерного роста), надежность, деловая репутация и социальная ответственность (участие в благотворительных акциях и в кампаниях, ориентированных на сохранение окружающей среды).
«Государственный сектор привлекает профессионалов тем, что открывает возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах, - заявил соавтор рейтинга, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров. - При этом в 2022 году с учетом сложившихся обстоятельств интерес к госструктурам существенно вырос».
По словам Хитрова, спрос на работу в госсекторе в последнее время вырос благодаря трансформации, происходящей во многих государственных структурах. Они стали подходить к работе более гибко и более оперативно, отказываясь от присущей сегменту бюрократии. Эта трансформация особенно заметна сегодня в организациях российской столицы, подчеркнул Хитров.
С коллегой согласился замдиректора центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин. Он акцентировал внимание на том, что государство начинает сейчас вести полноценную конкуренцию на рынке труда для IТ-специалистов и должно создавать условия, необходимые для привлечения их наравне с крупными работодателями и IТ-компаниями, констатировал эксперт.
Рост интереса к организациям из госсектора ранее прокомментировала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая. В ходе HR-форума РБК в уходящем году она указала на тот факт, что соискателей интересует надежность их карьеры: им нужно быть уверенными в своем профессиональном росте.
Требования соискателей к заработным платам кажутся главными только на первый взгляд. На самом деле кандидаты ориентируются во многом на такие ценности, как устойчивость и гарантированная занятость в условиях неопределенности и стресса.