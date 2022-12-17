mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Названы победители премии «Самый ОК» 2022 года

Сегодня, 08:51
Фото: OK.ru
Ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире собственного онлайн-шоу «ОК на связи!» подвели итоги пятой премии лучшего контента «Самый ОК». Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года.

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года — «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».

Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша»: он посвящен жизни четырех друзей — лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.

Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Результаты премии «Самый ОК»*:

«Фильм года»:

«Сердце пармы» 43%«Многоэтажка» 20%«Молодой человек» 15%«Аманат» 10%«Ника» 9%
«Хит года»:

ANNA ASTI «По барам» 25%ALEKS ATAMAN и FINIK «Снежинки» 22%Artik & Asti «Гармония» 19%Kamazz «Как ты там» 17%Ольга Серябкина «Бывшие» 15%
«Сериал года»:

«Оффлайн» 6%«Жиза» 14%«Триггер 2» 27%«Нулевой пациент» 17%«Тетя Марта» 33%
«Шоу года»:

«Голос. Дети» 24%«Импровизация» 23%«Песни от всей души» 22%«Ты супер!» 18%«Битва поколений» 9%
«Блог года»:

«Оскар и Плюша» 43%«Просто с Марией» 18%«Неугомонная» 15%«Популярная наука» 13%«Варламов» 8%
Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. В этом году в премию вернулась номинация «Блог года».

*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений

#Общество
Подпишитесь
С Фонда целевых программ Башкирии требуют еще 72 млн — вероятно, за полеты чиновников
Вчера, 08:40
«Индекс оливье» и «индекс селедки под шубой» в Башкирии в 2022 году выросли на 7%
Сегодня, 06:26
Власти Башкирии придумали как прекратить точечную застройку Уфы
Сегодня, 05:33
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России
Сегодня, 07:18
18 и 20 декабря центр Уфы перекроют из-за отправки 3-го батальона добровольцев на СВО
Сегодня, 07:54
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38