Уфимка заявила, что «невозможные» очереди в поликлиниках под силу только Хабирову

— Сегодня пыталась дозвониться в поликлинику города Уфа по адресу улица Цюрупы 4 и это вновь стало невозможным. Сначала длинная очередь (я была 11), но это понятно, обращений всегда много. Когда же очередь дошла до меня (ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором) на протяжении 45 минут я «висела первой в очереди». Трубку так и не взяли, — написала на страницы главы разгневанная женщина. В подтверждение своих слов автор к посту приложила скриншот звонка, где длительность ожидания составила 1 час и 16 минут.