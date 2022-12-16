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Уфимка заявила, что «невозможные» очереди в поликлиниках под силу только Хабирову

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
На странице главы вновь появляются жалобы на невозможность записаться к врачу и попасть на прием.

На странице Радия Хабирова в социальных сетях, даже после многочисленных обсуждений темы доступности медицинской помощи на высшем уровне, снова начали появляться жалобы на «невозможные очереди»  и на 45-минутное ожидание при попытках дозвониться до службы записи к врачу.

— Сегодня пыталась дозвониться в поликлинику города Уфа по адресу улица Цюрупы 4 и это вновь стало невозможным. Сначала длинная очередь (я была 11), но это понятно, обращений всегда много. Когда же очередь дошла до меня (ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором) на протяжении 45 минут я «висела первой в очереди». Трубку так и не взяли, — написала на страницы главы разгневанная женщина. В подтверждение своих слов автор к посту приложила скриншот звонка, где длительность ожидания составила 1 час и 16 минут.

столько времени женщина потратила в попытках дозвониться до поликлиники
Фото: vk.com/Декабрий Солнцев

По мнению автора, загруженность линии — «это одно, но нежелание операторов работать — совсем другое». Заподозрила женщина и то, что заняты операторы на протяжении столь долгого времени не случайно, а намеренно и предположила, что «операторы выбирают самим звонить себе на линию и спокойно пить чай».

По словам женщины, происходят такие сложности на постоянной основе, и «ни жалобы руководству Городская клиническая больница № 5 города Уфа, ни жалобы в Минздрав Республики Башкортостан ситуации не меняют».

Резюмировала свое обращение автор тем, что, по ее мнению, органы власти больше обращают внимания на страничку главы в соцсетях, нежели на обращения граждан, поэтому приходится писать сюда в надежде, что хотя бы так обратят внимание на такое наплевательское отношение к людям со стороны сотрудников поликлиники».

Как и предполагала женщина, на странице главы ответ на свой комментарий она получила оперативно. Специалист минздрава пообещал в ситуации в поликлинике разобраться и к 20 декабря предоставить дополнительный ответ.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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