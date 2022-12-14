Патрушев заявил, что рекордный урожай в РФ - результат технологического рывка

Министр рассказал, что больше собрано и сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов, а также выросло производство мяса и молока. Патрушев отметил, что глава государства поставил задачу увеличивать сельхозпроизводство по три процента в год, но в этом году, по подсчетам, рост составит 3,5%, пишет iz.ru.