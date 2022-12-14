Патрушев заявил, что рекордный урожай в РФ - результат технологического рывка

Министр рассказал, что больше собрано и сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов, а также выросло производство мяса и молока. Патрушев отметил, что глава государства поставил задачу увеличивать сельхозпроизводство по три процента в год, но в этом году, по подсчетам, рост составит 3,5%, пишет iz.ru.
“Главная причина роста – тот технологический рывок, который сделал отечественный АПК за последние годы”, – подчеркнул Патрушев.
Менее чем за пять лет в России стали вносить в 1,5 раза больше минудобрений, на 11% выросла площадь обработки средствами защиты. Энергообеспеченность аграриев выросла на 5,8 миллиона лошадиных сил, постепенно вводятся в оборот новые земли: только за счет мелиорации в 2023 году сельхозпроизводство начнется на 170 тысячах гектаров.
Координатор проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота рассказал, что государство сохранило политику льготных кредитов на удобрения до пяти процентов годовых и удержало ставки для аграриев. Многие сельхозпроизводители смогли закупаться удобрениями по приемлемым ценам.
“Ни одна федеральная программа не была закончена. Например, на молочные фермы были сохранены капексы: если ты строишь ферму, тебе государство возвращает до 50% стоимости”, – сообщил Сирота.
Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов отметил, что год был тяжелым для АПК, но гибкая политика государства по поддержке отрасли помогла перевыполнить план по наращиванию сельхозпроизводства.
“Россия фактически кормит всю планету. При этом внутри страны цены на продовольствие остаются доступными для населения”, – заявил Тихонов.
По прогнозам Минсельхоза, по итогам следующего года аграрии соберут около 125-127 миллионов тонн зерна. Этого будет достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности и экспортировать продукцию. Даже при самых пессимистических прогнозах Россия уже не будет выращивать менее 100 миллионов тонн, констатировал Анатолий Тихонов.