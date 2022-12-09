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В текущем году в РФ наказание за коррупцию понесли 1400 правоохранителей

9 декабря 16:25
В РФ в 2022 году 1,4 тысячи работников правоохранительных органов и 679 военнослужащих проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам, открытым по статье о коррупции.

Глава СК России Александр Бастрыкин поделился этими данными с журналистами РИА Новости, рассказав, что за текущий год следственными органами в суды были направлены материалы в отношении свыше 9,1 тысячи граждан.

Этот показатель почти равен общему количеству дел, открытых за все 12 месяцев прошедшего года, — сообщает Russian.rt.com.

Бастрыкин уверен, что данные показатели свидетельствуют об эффективности работы ведомств в противодействии злодеяниям коррупционной направленности.

Известно, что с 2011 года порядка 72 тысяч чиновников были обвинены в преступлениях, связанных с коррупцией.

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