В текущем году в РФ наказание за коррупцию понесли 1400 правоохранителей

Глава СК России Александр Бастрыкин поделился этими данными с журналистами РИА Новости, рассказав, что за текущий год следственными органами в суды были направлены материалы в отношении свыше 9,1 тысячи граждан.
Этот показатель почти равен общему количеству дел, открытых за все 12 месяцев прошедшего года, — сообщает Russian.rt.com.
Бастрыкин уверен, что данные показатели свидетельствуют об эффективности работы ведомств в противодействии злодеяниям коррупционной направленности.
Известно, что с 2011 года порядка 72 тысяч чиновников были обвинены в преступлениях, связанных с коррупцией.