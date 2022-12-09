В текущем году в РФ наказание за коррупцию понесли 1400 правоохранителей

В РФ в 2022 году 1,4 тысячи работников правоохранительных органов и 679 военнослужащих проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам, открытым по статье о коррупции.