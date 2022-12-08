В Минторге Башкирии назвали даты, в которые будет ограничена продажа алкоголя

В новогодние праздники в 2023 году в течение нескольких дней на территории республики будет действовать ограничение на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Минторга.
Так, приобрести алкоголь жители Башкирии не смогут:
— 3, 4 и 5 января — с 17 часов до 10 часов утра следующего дня;
— 6 января — с 17 часов до 23 часов по местному времени.
Отмечается, что во все остальные спиртные напитки можно будет приобрести в обычном режиме — с 8:00 до 23:00.
В пресс-службе Минторга также напомнили, что ограничения не распространяются на заведения общепита. Бары и рестораны смогут реализовывать спиртные напитки в стандартном режиме.