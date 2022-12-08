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В Минторге Башкирии назвали даты, в которые будет ограничена продажа алкоголя

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
Ограничения не коснутся заведений общепита

В новогодние праздники в 2023 году в течение нескольких дней на территории республики будет действовать ограничение на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Минторга. 

Так, приобрести алкоголь жители Башкирии не смогут: 

— 3, 4 и 5 января — с 17 часов до 10 часов утра следующего дня;
— 6 января — с 17 часов до 23 часов по местному времени.

Отмечается, что во все остальные спиртные напитки можно будет приобрести в обычном режиме — с 8:00 до 23:00.

В пресс-службе Минторга также напомнили, что ограничения не распространяются на заведения общепита. Бары и рестораны смогут реализовывать спиртные напитки в стандартном режиме. 

 

#Азамат Нухов
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