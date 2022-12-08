Египет, Индия, ОАЭ: куда можно улететь из Башкирии на Новый год

Тем не менее, отмечать Новый год жители Башкирии, по словам турагента, летят в Калининград, а на «январские» на Красную поляну в Сочи. Например, стоимость путевки в Сочи на двоих начинается от 8 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — от 44 тысяч рублей. Это самые бюджетные варианты.