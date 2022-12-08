Египет, Индия, ОАЭ: куда можно улететь из Башкирии на Новый год

Одним из наиболее популярных направлений из Уфы на Новый год является Египет, Арабские Эмираты и Индия. Как отмечает сотрудница турагентсва «Анекс.тур» Регина, путевка в Египет на двоих взрослых обойдется в 141 тысячу рублей, в стоимость уже входит новогодний ужин, а вот ОАЭ на 6 дней с завтраками — 155 тысяч рублей.
Далее улететь на Новый год в Индию, но со стыковкой в Москве, можно за 170 тысяч рублей на двоих.
По информации турагента Алены из «Пегас Туристик», хорошая загрузка у них наблюдается в Египет, Эмираты, а также в Тайланд и Индию. Отмечается, что туристы туда едут отмечать именно новый год.
Что касается стоимости, то в турагентстве корреспонденту сообщили, что на любые праздники и каникулы спрос на путевки большой, следовательно, идет повышение цен.
Так, цены в Египет у них начинаются от 119 тысяч рублей на двоих, однако в Эмираты с условием, что все включено, выходит почти в два раза дороже — 221 тысяча рублей. Однако в ОАЭ туристы предпочитают выбирать только завтрак, заявляет турагент.
В среднем жители Башкирии предпочитают брать тур на неделю, однако также встречаются варианты на 3-4 дня или на 2 недели сразу.
Между тем, спрос на внутренний туризм, как отмечают турагенты, маленький. Жители Башкирии покупают путевки в Калининград, Сочи, Питер, Москва, также несколько запросов было в Великий Устюг. К слову, стоимость таких путевок будет дешевле, однако качество сервиса и питания будет уступать.
— Путевки дешевле, но с учетом того, что сервис и питание уступает заграничному. В Великий Устюг мы считали на 4 дня около 130 тысяч на поезде. По России недешево. Больше выбирают заграничные туры, — рассказывает Регина из турагентства «Анекс тур».
О том, что сервис в российских отелях хромает подтверждает и сотрудница «Пегас Туристик», однако она отмечает, что есть хорошие отели, но цена за пребывание будет значительно выше.
Есть у нас конечно отель Bridge Resort в Сочи — 4 звезды — там сервис ближе к заграничному. Дорого, но люди и платят за сервис. По заграничным турам те же три звезды везде разные. Если это Эмираты, то там сервис на другом уровне — их «тройка» не сравнится с «тройкой» в Египте и в Турции, — отмечает девушка.
Тем не менее, отмечать Новый год жители Башкирии, по словам турагента, летят в Калининград, а на «январские» на Красную поляну в Сочи. Например, стоимость путевки в Сочи на двоих начинается от 8 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — от 44 тысяч рублей. Это самые бюджетные варианты.
Так, бронировать туры жители Башкирии начали активно уже сейчас. По словам турагента Регины у них есть ежедневный спрос на Египет и ОАЭ. Кроме того, на данный момент многие варианты на мгновенном подтверждении, другими словами, при бронировании не нужно ждать ответа от отеля.