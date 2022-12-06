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Тумусов прокомментировал инициативу о запрете онлайн-торговли электронными сигаретами

Сегодня, 13:42
Фото: pxhere.com
Первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов одобрил предложение об ограничении торговли электронными сигаретами через интернет. Данную инициативу внес руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

В своей беседе с RT Тумусов объяснил свою позицию. «Я полностью поддерживаю мнение моего коллеги. Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодежь и женщин», — цитирует его издание.

По словам Хамзаева, медицинские наблюдения последних лет доказывают, что курение электронных сигарет поражает дыхательную систему, провоцирует симптомы астмы и оказывает общее негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Несмотря на все это, если онлайн-торговля сигаретами в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и др. — доступны для заказа на крупных онлайн-маркетплейсах с доставкой, отметил депутат ГД Султан Хамзаев.

#Алина Ибрагимова#Общество
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