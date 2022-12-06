Тумусов прокомментировал инициативу о запрете онлайн-торговли электронными сигаретами

В своей беседе с RT Тумусов объяснил свою позицию. «Я полностью поддерживаю мнение моего коллеги. Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодежь и женщин», — цитирует его издание.
По словам Хамзаева, медицинские наблюдения последних лет доказывают, что курение электронных сигарет поражает дыхательную систему, провоцирует симптомы астмы и оказывает общее негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Несмотря на все это, если онлайн-торговля сигаретами в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и др. — доступны для заказа на крупных онлайн-маркетплейсах с доставкой, отметил депутат ГД Султан Хамзаев.