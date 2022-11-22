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Суд запретил экстремальный аттракцион в Башкирии

Сегодня, 06:27

В Башкирии запретили экстремальный аттракцион возле пещеры Шульган-Таш

Конструкция не имела проектную документацию, сообщила прокуратура Башкирии.

Аттракцион «зиплайн» (скоростной спуск по стальному канату) работал на реке Белая вблизи с Коповой пещерой. Сотрудники надзорного ведомства, проверявшие законность оказания развлекательных услуг выяснили, что конструкция для него использовалась без проектной документации, а проверки соблюдения требований безопасности не проводились.

Прокурор потребовал запретить развлечения до устранения нарушений. Суд заявление удовлетворил. Отмечается, что решение не вступило в законную силу.

Как сообщается в группе «Зиплайн в Башкортостане» в «Вконтакте», развлечение на реке Белой в Бурзянском районе предназначено для клиентов старше 13 лет весом от 35 до 110 кг, стоимость спуска с одного берега и другого, в обратном направлении, по данным пользователей составляла 700 рублей.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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