Суд запретил экстремальный аттракцион в Башкирии

Как сообщается в группе «Зиплайн в Башкортостане» в «Вконтакте», развлечение на реке Белой в Бурзянском районе предназначено для клиентов старше 13 лет весом от 35 до 110 кг, стоимость спуска с одного берега и другого, в обратном направлении, по данным пользователей составляла 700 рублей.