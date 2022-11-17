Совфед: в РФ одобрен закон об акцизе на сладкие напитки с июля следующего года

Сообщается, что акциз установят на напитки, содержащие следующие сахара: сахарозу, глюкозу, мальтозу, фруктозу, декстрозу и лактозу, а также сироп из сахаров или мед. Известно, что напитки, на долю углеводов в которых приходится свыше 5 г на 100 мл. станут подакцизными. Кроме того, этот вид продукции будет тестироваться еще по нескольким параметрам, среди которых — объемная доля этанола. Этот показатель не должен быть выше 1,2%, — пишет Russian.rt.com.