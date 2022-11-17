Совфед: в РФ одобрен закон об акцизе на сладкие напитки с июля следующего года

Данными поделилось РИА Новости.
Сообщается, что акциз установят на напитки, содержащие следующие сахара: сахарозу, глюкозу, мальтозу, фруктозу, декстрозу и лактозу, а также сироп из сахаров или мед. Известно, что напитки, на долю углеводов в которых приходится свыше 5 г на 100 мл. станут подакцизными. Кроме того, этот вид продукции будет тестироваться еще по нескольким параметрам, среди которых — объемная доля этанола. Этот показатель не должен быть выше 1,2%, — пишет Russian.rt.com.
В то же время акцизу не подвергнутся сокосодержащие напитки, включая соки, морсы, сиропы и нектары. Кроме того, неподакцизными останутся кисели, молочная продукция и напитки на растительной основе, которые произведены из зерновых, зернобобовых, масличных растений, орехов, кокосовых орехов и продуктов их переработки (в этот список не входят тонизирующие напитки и “газировка”).
Автором инициативы о введении акциза на сахаросодержащие напитки стал депутат ГД РФ Иван Сухарев, предложивший данный проект к рассмотрению в 2021 году.