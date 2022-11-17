Макрон: Франция продолжит переговоры с РФ и Украиной

Французский президент сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции, посвященной итогам саммита “Большой двадцатки”.
Макрон сообщил, что Франция не намерена прекращать переговорный процесс с Украиной и Россией, — пишет Russian.rt.com.
Также сообщается, что Макрон рассказал о планах Турции и Франции по продолжению обеспечения экспорта украинского зерна.
Кроме того, французский президент выступил с призывом о направлении всех усилий дипломатии на переговорный процесс по ситуации на Украине.