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Макрон: Франция продолжит переговоры с РФ и Украиной

Вчера, 22:07
По заявлению Эммануэля Макрона, лидера Франции, государство стремится быть полезным в переговорах с Российской Федерацией и Украиной, которые должны продолжаться.

Французский президент сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции, посвященной итогам саммита “Большой двадцатки”.

Макрон сообщил, что Франция не намерена прекращать переговорный процесс с Украиной и Россией, — пишет Russian.rt.com.

Также сообщается, что Макрон рассказал о планах Турции и Франции по продолжению обеспечения экспорта украинского зерна.

Кроме того, французский президент выступил с призывом о направлении всех усилий дипломатии на переговорный процесс по ситуации на Украине.

#Ольга Земскова
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