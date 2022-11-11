Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными

Количество площадок для торговли сельхозпродуктами с каждой неделей закономерно стремится к нулю. В прошлые выходные их было три, а в предстоящие — всего две. И происходит это не потому, что власти не хотят организовывать торговлю.
Ярмарка на площади Дворца молодежи на этой неделе не работает. Утром, в минувшие выходные, здесь было порядка 10 торговцев — и еще меньше покупателей. И это в первый день работы ярмарки, когда спрос наибольший.
Товар — овощи «борщевого набора», мед, деревенская птица, подсолнечное масло с запахом семечек. Больше всего капусты — сейчас ее как раз скупают, чтобы заквасить на зиму. Кочаны огромные, без трещин, крепкие, приплюснутые — как раз такие, которые лучше всего идут на засолку. Но цена — 25 рублей за килограмм. Уже на следующий день в одном из крупных супермаркетов мы купили, конечно, не такой красивый кочан, но по цене 16 килограмм. Для пенсионеров, которые считают каждую копейку, разница будет очевидной. Да и выбор тоже. Все другие овощи в магазине можно купить дешевле, особенно — в период акций или в ближайших дискаунтерах, которые вынужденное экономить население уже давно облюбовало для покупок.
Единственное, что привлекло нас на ярмарке — это яблоки за 100 рублей килограмм. Мужчина в телогрейке уверял, что яблоки «советские», то есть выросли здесь, а после уточняющего вопроса рассказал, что собрали их «в стороне Бирска». Яблоки оказались отличные, сладкие и свежие.
А приобретенные неподалеку «свои» помидоры за 140 разочаровали. А чего было ожидать от овощей, снятых с кустов как минимум месяц назад зелеными и дозревавших без солнышка? Магазинные сейчас точно будут ничем не хуже.
Другие покупки — литр донникового меда за 600 и полуторалитровая бутылка подсолнечного масла за 180. Ну, и, конечно, очищенные семечки.
Ярмарка на Рабкоров всегда была большой — дойдешь до конца, устанут ноги. Еще попробуй пробраться через толпу, особенно с детьми. Подъехать на машине поближе — например, чтобы загрузить пару-тройку мешков картошки — сложный квест. Сейчас можно и пройти, и проехать даже по центральному проходу. Покупателей не густо — ходят с пустыми сумками и удивляются ценам. Назвать торговлю бойкой не поворачивается язык. Из одной машины надрывно доносится песня про Афганистан, которую автор этого текста не слышал уже как минимум лет 10. В прежние годы ярмарка была повеселее.
Вкусных бирских яблок здесь нет, зато есть «самарские» по 60 рублей. Если честно, похожи они на фрукты с затонской оптовки, но как проверить? Зато есть мед, подсолнечное масло и семечки — разных сортов и калибров, очищенные и в кожуре.
Здесь, на Рабкоров, есть картошка. Продают и мешками и килограммами с нескольких машин. Правда, в основном не жители республики, а торговцы из южных республик России. Только одна машина — наши, местные, говорят, что из Кигинского района. Но цена — 35 рублей за килограмм — кусается. Тем более что картошкой сложно угадать, будет ли она вкусной или окажется водянистой. А в том же самом супермаркете корнеплоды сейчас можно купить за 18 рублей, при том, что картошка лежит там круглый год, а цена на нее не так сильно меняется. И не надо таскать тяжелые мешки и решать вопросы с хранением.
Из удививших находок — красная икра трех видов по акции три банки за 500 рублей или за 200 рублей, если покупаешь меньше трех. Одной из женщин цена кажется подозрительной — покупательница пытается вывести продавца на чистую воду, заставить ее признать, что икра на самом деле имитированная. Хозяйка товара злится, указывая на ГОСТ, который указан на упаковке.
Вы все равно найдете что приобрести, будь то мясные деликатесы, баночка меда, специи и сухофрукты, которые всегда привозят на ярмарки, отчего они для многих кажутся дешевле, клюква и брусника. Да та же капуста или пять кило картошки. Но сельхозпродукты уже не скупают массово и не вывозят машинами. Да и самих фермеров на площадке все меньше — кому хочется мерзнуть просто так, без покупателей?
Ожидания от ярмарки сильно преувеличены не только у покупателей, но и по другую сторону прилавка. Понятно, почему продавцы поднимают цены: издержки растут, товар надо еще привезти и, конечно, «фермерская» продукция не может стоить дешево. Но, если раньше цена на главный ярмарочный продукт — картошку — была хотя бы вровень с магазинной, то теперь она существенно выше. Удастся ли сохранить ярмарки в прежнем формате теперь, когда у горожан стало меньше денег?
В декабре мэрия традиционно проводит уже мясные ярмарки, на прилавках появляется птица, говядина и свинина. Однако и в предыдущие годы цены были такими же или даже выше магазинных и рыночных, а мясо часто продавалось без сортового разбора. В уличных условиях, на холоде разрубить тушу правильно просто невозможно. Так что ожидать ажиотажа вряд ли стоит.
В целом на ярмарке видно влияние экономического кризиса. Ожидания уфимцев, привыкших считать, что ярмарка — это возможность купить качественное дешево — сталкиваются с жестокой реальностью. Но покупатели, пока еще по инерции, продолжают приходить к торговым рядам.