Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными

Товар — овощи «борщевого набора», мед, деревенская птица, подсолнечное масло с запахом семечек. Больше всего капусты — сейчас ее как раз скупают, чтобы заквасить на зиму. Кочаны огромные, без трещин, крепкие, приплюснутые — как раз такие, которые лучше всего идут на засолку. Но цена — 25 рублей за килограмм. Уже на следующий день в одном из крупных супермаркетов мы купили, конечно, не такой красивый кочан, но по цене 16 килограмм. Для пенсионеров, которые считают каждую копейку, разница будет очевидной. Да и выбор тоже. Все другие овощи в магазине можно купить дешевле, особенно — в период акций или в ближайших дискаунтерах, которые вынужденное экономить население уже давно облюбовало для покупок.