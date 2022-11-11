У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги

Вчера в эфире программы «Аспекты мнений» Ильгам Галин сделал немало интересных заявлений, в том числе и посетовал на иждивенческие настроения в народе, которому он порекомендовал «работать самим», а не «ждать 10 тысяч к 1 сентября». В соответствии с декларацией в минувшем году депутат-коммунист Галин заработал 3,6 миллиона рублей, то есть его ежемесячный заработок в прошлом году превышал 300 тысяч рублей.