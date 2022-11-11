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У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги

Вчера, 10:51
Фото: 1MI

У депутата, который назвал жителей Башкирии иждивенцами, нашли 68 млн рублей долгов

Такой вывод можно сделать из данных базы исполнительных производств ФССП.

Стало известно о том, что у депутата Курултая Башкирии от партии КПРФ Ильгама Галина есть непогашенные долги на солидную сумму 67,7 миллионов рублей. Выплатить Галин их должен по решению судов, а именно межрайонного Краснокамского суда и Нефтекамского горсуда. Как известно, пока исполнительное производство находится в доступе, долг остается действительным.

Вчера в эфире программы «Аспекты мнений» Ильгам Галин сделал немало интересных заявлений, в том числе и посетовал на иждивенческие настроения в народе, которому он порекомендовал «работать самим», а не «ждать 10 тысяч к 1 сентября». В соответствии с декларацией в минувшем году депутат-коммунист Галин заработал 3,6 миллиона рублей, то есть его ежемесячный заработок в прошлом году превышал 300 тысяч рублей.

Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
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#Политика#Общество#Ирина Деревянчук
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