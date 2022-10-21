Власти показали вид бомбоубежищ в Уфе изнутри

Глава Кировского района Уфы Илнур Нурдавлятов первым из коллег направился в бомбоубежища и в защитные сооружения, расположенные в его вотчине — в Кировском районе Уфы. Где они находятся простым уфимцам неизвестно, однако замглавы Управления гражданской защиты накануне говорил, что местоположение защитных сооружений горожанам раскроют только в случае необходимости.
Однако немного завесу тайны Илнур Нурдавлятов все-таки приоткрыл, заявив, что содержание защитных сооружений он оценивал на предприятиях Кировского района.
Изучал чиновник имеется ли там все необходимое оборудование, а также то насколько оно работоспособно.
— В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт — оценил увиденное Нурдавлятов. Отдельно рассказал чиновник о готовности убежищ, главными требованиями к которым являются сухой пол, свет и свободные проходы. По его словам замечания были найдены даже при выборочном обследовании, однако Нурдавлятов заверил, что они будут устранены, а проверочные мероприятия продолжатся.