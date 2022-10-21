Власти показали вид бомбоубежищ в Уфе изнутри

— В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт — оценил увиденное Нурдавлятов. Отдельно рассказал чиновник о готовности убежищ, главными требованиями к которым являются сухой пол, свет и свободные проходы. По его словам замечания были найдены даже при выборочном обследовании, однако Нурдавлятов заверил, что они будут устранены, а проверочные мероприятия продолжатся.