В Башкирии увеличилось количество медучреждений с лицензией по дерматовенерологии

В Башкирии на 6% увеличилось количество медицинских учреждений с лицензией по дерматовенерологии. Как отмечает пресс-служба правительства республики, в 2022 году по данному профилю было выдано 20 лицензий.
Известно, что всего в Башкирии зарегистрировано 313 медучреждений с лицензией по профилю «дерматовенерология», из которых 100 — государственные и 213 — частные.
В правительстве также отмечают, что сроки предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности сократились до 15 дней, что касается сроков внесения в реестр лицензий, то они составляют 10 рабочих дней.