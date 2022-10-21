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В Башкирии увеличилось количество медучреждений с лицензией по дерматовенерологии

21 октября 10:10
Фото: 1MI
Количество данных медучреждений стало больше на 6%, сообщает правительство Башкирии.

В Башкирии на 6% увеличилось количество медицинских учреждений с лицензией по дерматовенерологии. Как отмечает пресс-служба правительства республики, в 2022 году по данному профилю было выдано 20 лицензий.

Известно, что всего в Башкирии зарегистрировано 313 медучреждений с лицензией по профилю «дерматовенерология», из которых 100 — государственные и 213 — частные.

В правительстве также отмечают, что сроки предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности сократились до 15 дней, что касается сроков внесения в реестр лицензий, то они составляют 10 рабочих дней.

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