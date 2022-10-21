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В Башкирии не стали мобилизовывать детского тренера после протестов родителей

21 октября 05:58
Фото: 1MI
Пока Руслан Сафиуллин продолжит заниматься каратэ с воспитанниками. Об этом Mkset сообщил он сам.

«Комиссия прошла. Со слов военкома, меня перевели в офицерский состав и оставили до особого распоряжения. Пока продолжаю заниматься своей деятельностью», — сказал Руслан Сафиуллин.

Он добавил, что готов явиться в военкомат, если его вновь вызовут.

Как сообщал Mkset, 18 октября тренер из Сибая получил предписание явиться для частичной мобилизации. На следующий день Руслана Сафиуллина должны были отправить на место дислокации, однако родители воспитанников потребовали отсрочки для тренера. Они заявили, что в городе уже практически некому заниматься с детьми каратэ кекусинкай.

Дети и их родители также пришли проводить своего тренера в день отправки, однако тогда ее отменили, а Руслану Сафиуллину предложили явиться на комиссию в военкомат.

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#Новости#2#Наталья Балыкова#Общество
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