В Башкирии не стали мобилизовывать детского тренера после протестов родителей

Как сообщал Mkset, 18 октября тренер из Сибая получил предписание явиться для частичной мобилизации. На следующий день Руслана Сафиуллина должны были отправить на место дислокации, однако родители воспитанников потребовали отсрочки для тренера. Они заявили, что в городе уже практически некому заниматься с детьми каратэ кекусинкай.