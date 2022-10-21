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Торгово-экономический колледж эвакуировали 21 октября в Уфе

21 октября 10:41
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В учебное учреждение поступило сообщение о минировании здания, сообщает пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня, 21 октября, в Уфе срочно эвакуировали УТЭК — Уфимский торгово-экономический колледж. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе мэрии Уфы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее на почтовый ящик суза поступило сообщение о том, что здание заминировано. Эвакуированы были студенты и сотрудники учебного учреждения.

Отмечается, что информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, ранее аналогичные инциденты произошли в ряде других учебных заведений Уфы. Так, 18 октября читатели Mkset сообщили об эвакуации в уфимском многопрофильном колледже, днем ранее в Уфе эвакуировали учащихся и сотрудников двух других сузов.

Также ранее заместитель начальника управления внутренних дел Уфы Ильдус Шангареев сообщил, что за неделю в Уфе было зарегистрировано 25 сообщений о заложенных в тех или иных учреждениях взрывных устройствах.

#Новости#2#Азамат Нухов#Происшествия
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