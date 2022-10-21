Торгово-экономический колледж эвакуировали 21 октября в Уфе

Сегодня, 21 октября, в Уфе срочно эвакуировали УТЭК — Уфимский торгово-экономический колледж. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе мэрии Уфы.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее на почтовый ящик суза поступило сообщение о том, что здание заминировано. Эвакуированы были студенты и сотрудники учебного учреждения.
Отмечается, что информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, ранее аналогичные инциденты произошли в ряде других учебных заведений Уфы. Так, 18 октября читатели Mkset сообщили об эвакуации в уфимском многопрофильном колледже, днем ранее в Уфе эвакуировали учащихся и сотрудников двух других сузов.
Также ранее заместитель начальника управления внутренних дел Уфы Ильдус Шангареев сообщил, что за неделю в Уфе было зарегистрировано 25 сообщений о заложенных в тех или иных учреждениях взрывных устройствах.