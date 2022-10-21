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«Росмолодёжь» выделит микрогранты на реализацию проектов в Уфе

21 октября 09:55
Фото: 1MI
На реализацию проектов Молодежной общественной палаты при Горсовете Уфы будет выделено почти один миллион рублей, сообщает мэрия Уфы.

«Росмолодёжь» профинансирует проекты Молодёжной общественной палаты в Уфе. По информации пресс-службы мэрии Уфы, на реализацию проектов будет выделено почти один миллион рублей. Жители России от 14 до 35 лет могли подавать заявки в 15 номинациях для предоставления грантов.

Так, один проектов Молодёжной общественной палаты — проведение Фестиваля дворового футбола «Алга». Проект подразумевает, что летом 2023 года для ребят от 10 до 15 лет будут проводиться тренировки по футболу с тренерами, футболистами ФК «Уфа». Предполагается, что в мероприятии примут участие 200-300 детей.

Второй проект — «Осознанное родительство» — направлен на популяризацию здорового подхода к беременности и родам. Данная программа направлена на жителей в возрасте от 18 до 35 лет. Подчеркивается, что ее целью является создание оптимальных условий для благополучной беременности среди молодёжи с помощью повышения культуры осознанного родительства. Реализация проекта начнется уже в ноябре и продлится в течение года.

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