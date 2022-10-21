«Росмолодёжь» выделит микрогранты на реализацию проектов в Уфе

Второй проект — «Осознанное родительство» — направлен на популяризацию здорового подхода к беременности и родам. Данная программа направлена на жителей в возрасте от 18 до 35 лет. Подчеркивается, что ее целью является создание оптимальных условий для благополучной беременности среди молодёжи с помощью повышения культуры осознанного родительства. Реализация проекта начнется уже в ноябре и продлится в течение года.