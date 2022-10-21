«Росмолодёжь» выделит микрогранты на реализацию проектов в Уфе

«Росмолодёжь» профинансирует проекты Молодёжной общественной палаты в Уфе. По информации пресс-службы мэрии Уфы, на реализацию проектов будет выделено почти один миллион рублей. Жители России от 14 до 35 лет могли подавать заявки в 15 номинациях для предоставления грантов.
Так, один проектов Молодёжной общественной палаты — проведение Фестиваля дворового футбола «Алга». Проект подразумевает, что летом 2023 года для ребят от 10 до 15 лет будут проводиться тренировки по футболу с тренерами, футболистами ФК «Уфа». Предполагается, что в мероприятии примут участие 200-300 детей.
Второй проект — «Осознанное родительство» — направлен на популяризацию здорового подхода к беременности и родам. Данная программа направлена на жителей в возрасте от 18 до 35 лет. Подчеркивается, что ее целью является создание оптимальных условий для благополучной беременности среди молодёжи с помощью повышения культуры осознанного родительства. Реализация проекта начнется уже в ноябре и продлится в течение года.