Уфа празднует 103-летие народного поэта Мустая Карима

Сегодня, в торжественный день 103-летия, Фонд имени Мустая Карима подготовил специальную программу, которая открывается литературным флешмобом в Сквере имени Мустая Карима, где великому поэту установлен памятник работы Народного художника Российской Федерации Андрея Ковальчука. В столь знаковом для уфимцев месте студенты вузов и школьники прочли известные произведения Мустая Карима.
На церемонии возложения цветов к памятнику выступили: народный поэт Республики Башкортостан Кадим Аралбай, депутат Государственного Собрания-Курултай Республики Башкортостан, главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова и многие другие.
«Сегодня великому Мустаю Кариму исполнилось бы 103 года. Он не просто прославленный поэт и писатель Башкортостана. Это личность, которая является примером для каждого из нас. Примером любви к родному краю, настоящего патриотизма, преданности своему Отечеству. Сегодня, когда наше Отечество проходит испытание на прочность, его творчество особенно значимо. Помним и гордимся», - подчеркнул Глава администрации городского округа города Уфа Ратмир Мавлиев, также добавив, что в рамках увековечивания памяти Мустая Карима в городе запланирована высадка деревьев.
Директор Фонда имени Мустая Карима дочь великого поэта Альфия Каримова вручила гранты учащимся факультета башкирского языка и журналистики Башкирского государственного университета. Гранты выделяются ежегодно лучшим студентам: как изучающим творчество Мустая Карима, так и достигшим успехов в исследованиях башкирского языка, талантливым журналистам.
«Мой отец сегодня с нами, его бы порадовало, что его помнят и любят, что его читают, что у нас есть будущее. Сегодня мы вручаем гранты и школьникам, и студентам его родного факультета. У него всегда была большая надежда на наше будущее на нашу молодежь», - обратилась Альфия Каримова к участникам мероприятия.
«Мустай Карим передал нам великое наследие, которое воспитывает нашу молодежь, которое вдохновляет нас. От имени министерства культуры я хотела бы поблагодарить всех и каждого, кто сохраняет и передает это наследие детям. Прежде всего благодарность вам, Альфия Мустаевна, и Фонду имени Мустая Карима, - подчеркнула заместитель Министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина. - Все произведения Мустая Карима дают великую силу, и благодаря этим великим произведениям, этим мыслям, этим строчкам, мы остаемся живы и счастливы, что имеем возможность говорить на своих родных языках, сохранять свою культуру».
Затем в Музее истории Уфы состоялась презентация книги «Рядом с Мустаем» Галины Ишмухаметовой, главного редактора журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости». Через короткие воспоминания разных людей книга повествует о великом человеке в обычной повседневности. В мероприятии приняли участие близкие Мустаю Кариму люди: дочь Альфия Каримова, а также ректор Башкирского педагогического университета Салават Сагитов, имевший счастье общаться с народным поэтом и бывать у него дома, а также Ирина Карамова, главный врач Больницы скорой помощи, возглавлявшая в 2005 году Кардиологический центр, где провел свои последние дни Мустай Карим. «Сегодня нас опять собрал Мустай! Благодаря Мустаю жива наша дружба, наши истоки. Давайте нести огонь Мустая, огонь его Прометея и помнить о святой земле, которая рождает такие таланты, - подчеркнула в своем выступлении Галина Ишмухаметова. – И пусть эти таланты продолжают рождаться на нашей башкирской земле, благодаря Фонду имени Мустая Карима, который молодые таланты сегодня поддерживает».
Торжественный день завершится показом спектакля «Близкий горизонт» о жизни и творчестве Мустая Карима в постановке Башкирского государственного театра кукол на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур».
В спектакле «Близкий горизонт» режиссер – Альберт Имамутдинов - пытается взглянуть на биографию Мустая Карима, как на поэму, найти в строках поэта события из его жизни. Поэтому в название спектакля вынесена строка стихотворения Мустая Карима «Был близким горизонт тогда, И небо низким было…»
Фонд имени Мустая Карима
Фонд имени Мустая Карима основан в 2013 году семьей Народного поэта Республики Башкортостан. Основной задачей Фонда является поддержка башкирского языка и литературы.
«Наша задача – просветительская», – подчеркивает учредитель Фонда Тимербулат Каримов, внук писателя. Усилия Фонда сосредоточены на ознакомлении с творчеством Мустая Карима и его современников – Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева и других.
Фонд поддерживает изучение башкирского языка в школах, а также академические программы по изучению и исследованию башкирского языка и литературы, а также краеведению и истории Башкирии в вузах.