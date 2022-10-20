Уфа празднует 103-летие народного поэта Мустая Карима

Затем в Музее истории Уфы состоялась презентация книги «Рядом с Мустаем» Галины Ишмухаметовой, главного редактора журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости». Через короткие воспоминания разных людей книга повествует о великом человеке в обычной повседневности. В мероприятии приняли участие близкие Мустаю Кариму люди: дочь Альфия Каримова, а также ректор Башкирского педагогического университета Салават Сагитов, имевший счастье общаться с народным поэтом и бывать у него дома, а также Ирина Карамова, главный врач Больницы скорой помощи, возглавлявшая в 2005 году Кардиологический центр, где провел свои последние дни Мустай Карим. «Сегодня нас опять собрал Мустай! Благодаря Мустаю жива наша дружба, наши истоки. Давайте нести огонь Мустая, огонь его Прометея и помнить о святой земле, которая рождает такие таланты, - подчеркнула в своем выступлении Галина Ишмухаметова. – И пусть эти таланты продолжают рождаться на нашей башкирской земле, благодаря Фонду имени Мустая Карима, который молодые таланты сегодня поддерживает».