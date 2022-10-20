Режим базовой готовности в Башкирии, запрет на продажу алкоголя и санкции

Глава республики прокомментировал введение режима базовой готовности в Башкирии. Напомним, ранее президент Владимир Путин ввел военное положение в в четырех субъектах РФ, а также повышенный уровень в Центральном и Южном федеральных округах. В связи с этим главной задачей руководитель региона назвал обеспечение надёжной работы предприятий, организаций, а также экономики и социальной сферы республики.
Украина внесла в санкционные списки ряд влиятельных российских чиновников, бизнесменов, а также деятелей культуры. В их числе оказалось несколько уроженцев в Башкирии. В частности это глава республики Радий Хабиров, певец Радик Юльякшин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и многие другие.
Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил, почему доклад военного комиссара республики Михаила Блажнова депутаты заслушали в закрытом режиме. По его словам, это было сделано в целях безопасности. Чиновник отметил, что информацию, озвученную в рамках доклада, «враг может использовать в своих целях», добавив, что в ходе выступления военного комиссара в том числе были озвучены причины ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации в регионе. В свою очередь, Михаил Блажнов сделал важное заявление о количестве мобилизованных, которых предстоит отправить в места боевого слаживания.
Депутаты Курултая приняли закон, расширяющий действие запрета на продажу алкоголя в День молодежи. Как пояснил председатель регионального Госсобрания Константин Толкачев, ограничение на продажу алкоголя действует непосредственно в день праздника — 27 июля, в то время, как праздничные мероприятия часто переносятся на выходные в том случае, когда праздничная дата выпадает на выходные. В этом случае заон просто не выполнял своих функций.
В республике начали собирать данные о мобилизованных многодетных отцах. Как сообщила Mkset жительница Стерлитамакского района, в местный сельсовет ранее вызвали всех, кто воспитывает троих и более детей. Женщина предположила, что информацию просят в связи с заявлением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он сообщил, что мужчин, которые воспитывают трех и более детей, освободят от частичной мобилизации. По данным Володина, на сегодня уже отменили решения о призыве более 9,5 тыс. многодетных отцов.
Жительница города Сибай сообщила о денежных сборах в школе № 7. Так, в прикрепленном сообщении, предположительно, из родительского чата сообщается о сборе денег на замену двери, а также установку видеодомофона в школе. Всего необходимо собрать 70 тысяч рублей и «с учетом неполной сдачи» родитель на каждого ребенка должен сдать по 200 рублей. Отмечается также, что для многодетных семей действует скидка — 100 рублей.