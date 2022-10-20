Режим базовой готовности в Башкирии, запрет на продажу алкоголя и санкции

Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил, почему доклад военного комиссара республики Михаила Блажнова депутаты заслушали в закрытом режиме. По его словам, это было сделано в целях безопасности. Чиновник отметил, что информацию, озвученную в рамках доклада, «враг может использовать в своих целях», добавив, что в ходе выступления военного комиссара в том числе были озвучены причины ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации в регионе. В свою очередь, Михаил Блажнов сделал важное заявление о количестве мобилизованных, которых предстоит отправить в места боевого слаживания.