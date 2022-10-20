«Перегородки с метр высотой»: уфимка пожаловалась на туалеты в студенческом общежитии

Уфимка пожаловалась на условия проживания в общежитии № 7 в студгородке БГПУ имени Акмуллы. Женщина обращает внимание на количество и конструкцию туалетов.
Так, уборные для мужчин и женщин чередуются на каждом этаже и девушке, проживая на третьем этаже, необходимо спускаться на 1 этаж. Однако по нормам, как утверждает автор жалобы, на каждом этаже должны быть туалеты как для женщин, так и для мужчин.
Второй фактор, который вызывает недовольство у уфимки, конструкция туалетов. Она рассказывает, что полностью сами туалеты не разделены между собой ничем, кроме перегородки, которая возвышается над полом «примерно на 1 метр».
— Все это противоречит нормативам и СНиПАм принятыми санитарными и надзорными органами, прошу Вас обратить вниманием на данную проблему, проверить данную информацию и привести общежитие в порядок. Разделить кабинки полноценными перегородками в туалетах соответствующие принятым нормативам. Думаю, что все, кто прочитает данное обращение поймет, как важно, чтобы человек мог элементарно нормально сходить в туалет в месте своего постоянного пребывания, пишет уфимка.
Mkset направил официальный запрос в Министерство образования.