«Перегородки с метр высотой»: уфимка пожаловалась на туалеты в студенческом общежитии

— Все это противоречит нормативам и СНиПАм принятыми санитарными и надзорными органами, прошу Вас обратить вниманием на данную проблему, проверить данную информацию и привести общежитие в порядок. Разделить кабинки полноценными перегородками в туалетах соответствующие принятым нормативам. Думаю, что все, кто прочитает данное обращение поймет, как важно, чтобы человек мог элементарно нормально сходить в туалет в месте своего постоянного пребывания, пишет уфимка.